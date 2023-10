Fátima Flórez sigue estando en el medio del ojo público tras confirmar su relación con Javier Milei. El candidato a presidente y la humorista parecen estar muy enamorados ansiando su llegada a la Casa Rosada. Sin embargo, Flórez no acompañó al político a Santiago del Estero, donde se llevó a cabo el debate presidencial, por un curioso motivo.

La curiosa razón por la que Fátima Flórez no acompañó a Javier Milei al debate presidencial

Desde que blanquearon su romance, ambos se muestran unidos en las redes sociales y comparten mucho tiempo juntos. Fátima se ganó el cariño de Karina Milei, considerada palabra sagrada para el candidato a presidente, y recorre con entusiasmo su rol pasivo en la político como futura primera dama si es que Javier gana las elecciones 2023.

Si bien vienen de mundos diferentes, encontraron un balance en su relación y a pesar de todas las veces que "el león" señaló no tener tiempo para las mujeres, ahora se respalda en la humorista para enfrentar su campaña. Tras un intenso debate entre todos los políticos que apuestan al rol mayor, Flórez se pronunció en las redes y dejó en evidencia la distancia.

El apoyo de Fátima Flórez a Javier Milei

Y es que la mediática se encuentra en su gira de espectáculos por el país, por lo que no pudo dar el presente para ver a su pareja proponiendo sus ideas de gobierno. "Me derrito con mi amor", fue lo que expresó en una de las publicaciones sobre Javier, mientras que en el debate le tomó una foto desde la TV y añadió "I love you".

Fátima Flórez sobre Javier Milei

Como la mayoría de los ciudadanos que se mantienen firme con el liberal, la humorista también siente que llegará a ocupar el lugar que tuvo Juliana Awada como primera dama y expresó que será la primera en continuar trabajando, pero no explicó de qué rol. “Si se da, seré la primera primera dama que siga dedicándose a lo suyo. Voy a ser la primera que siga trabajando y que no viva del Estado”, sentenció.

Fátima Flórez y Javier Milei

Fátima Flórez y Javier Milei enfrentaron todos los prejuicios que recibieron en las redes sociales al dar a conocer su relación amorosa. El candidato está concentrado en su campaña y la humorista en un pilar fundamental para su buena gestión hasta el día de las elecciones.