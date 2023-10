Jorge Rial no dudó en observar como millones de argentinos el debate presidencial en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Patricia Bullrich, Javier Milei, Sergio Massa, Juan Schiaretti y Myriam Bregman, estuvieron cara a cara debatiendo sus propuestas electorales, tratando de convencer a la población para que los elijan el próximo domingo 22 de octubre.

Sin embargo, miles de usuarios en redes sociales aprovecharon los cruces picantes, las frases más curiosas y los gestos en diferentes momentos que dejó la jornada. Por su parte, Jorge Rial también se sumó a la tendencia y publicó su propio meme, haciendo alusión a Javier Milei, pero con un detalle que causó una fuerte polémica, en Twitter, posteó un meme muy famoso de su hija, Morena Rial.

El meme de Jorge Rial en donde comparó a Javier Milei con Morena Rial

Es importante recordar que en la actualidad el conductor no tiene la mejor relación con su retoño, con quien estuvo enfrentado mediáticamente por varios días a mediados de este 2023. En este contexto, la imagen que publicó decía: "Creo que ya tengo vistas las caras de Javier Milei en algún lado...".

Meme donde Jorge Rial comparó a Javier Milei con Morena Rial

En la gráfica en cuestión se puede ver a Morena Rial haciendo uno de sus gestos que se volvió viral cuando dio una nota a LAM en medio de su pelea con Jorge Rial. Las reacciones al meme no se hicieron esperar, mensajes como: "Que lo demuestre JAJAJA", "Devoraste", "Es un montón Jorge", "Te amo JAJAJA", "No puede ser que me reí con Rial", "Me reí con ruido", se pueden leer.

Hasta el momento se desconoce si ha habido una reconciliación entre Morena Rial y Jorge Rial. Sin embargo, no hay dudas de que el presentador de Argenzuela se tomó con humor el debate presidencial, donde Javier Milei figuró como uno de los protagonistas de la noche.

AM