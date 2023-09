Los rumores de separación entre Fátima Florez y Javier Milei comenzaron a circular tras un reciente viaje que realizó el candidato a Estados Unidos. En las últimas horas, Damián Rojo, panelista del programa "Bien de Mañana", conducido por Fabián Doman en El Trece, compartió esta información y señaló que Milei viajó a Estados Unidos por razones personales, y Fátima no lo acompañó.

La única aparición pública juntos fue antes de ser pareja

La noticia sorprendió a Doman, quien detuvo la conversación en el aire para obtener más detalles. Preguntó a Rojo nuevamente sobre la situación de Javier Milei y Fátima Flórez. “Pará un minuto, repetí eso...", dijo Doman cuando Rojo dio la información.

¿Por qué estarían separados Javier Milei y Fátima Florez?

Rojo agregó: "Ayer escuché que Milei viajaba a Estados Unidos con su hermana, no por campaña sino por temas personales. Y que no estaba Fátima en ese viaje", amplió Rojo. "Sin decirlo, quiero decir, que dudo si siguen juntos o no". Luego, expresó sus dudas sobre si la pareja seguía junta.

"No tengo confirmación de que sigan juntos", afirmó Rojo al aire. Doman compartió que en las últimas horas se difundieron muchos rumores sobre una posible separación de la pareja, no debido a la distancia entre Argentina y Estados Unidos, sino por otros motivos.

Mariel Di Lenarda, ganadora del premio Martín Fierro como mejor panelista de televisión, aportó que la semana anterior tenían programada su primera aparición conjunta en un evento en La Rural. El equipo de Milei había anunciado que "el candidato estaría con su pareja", pero Fátima finalmente no asistió.

Doman concluyó la conversación sugiriendo que el viaje de Milei a Estados Unidos podría haber sido por razones personales, como el interés de un empresario en contribuir a la campaña política. En definitiva, la situación de la pareja sigue siendo incierta y objeto de especulación.

SDM