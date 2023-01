Eliana Guercio destrozó a Marina Calabró. El conflicto entre ellas data de hace años, puntualmente cuando ambas fueron participantes del certamen que conducía Marcelo Tinelli “Patinando por un sueño”, los años pasan pero las diferencias son irreconciliables.

Guercio, es panelista en el nuevo programa de Nicolás Magaldi, “Epa” que se emite por América. En una entrevista que le hicieron en “LAM” expresó “Dije que no me juntaría a tomar un café con Marina porque no somos amigas, no tengo afinidad con ella, no me gusta la gente que habla mal de otra gente o que quiere tirarle tierra”, dijo contra la periodista.

Eliaa Guercio9 se despachó contra Marina Calabró

Y luego agregó: “La verdad no me gusta eso, no me junto con gente así”, acotó Eliana para el programa de Ángel De Brito. De esa forma se descarta todo posible acercamiento o encuentro cara a cara entre Marina y Eliana, las diferencias al parecer son insalvables.

Eliana Guercio dio detalle y señaló: “Marina siempre tuvo como una cosa conmigo desde el Patinando, pero es un problema de ella. A mí, la verdad, es lo último que me interesa en la vida”, explicó la panelista sin miramientos.

La voz de Marina Calabró se hizo escuchar, pues la periodista tiene un grupo de WhatsApp con sus ex compañeros entre los que están Adrián Pallares y Marcela Tauro de la época de cuando el programa era conducido por Jorge Rial, el grupo nunca se eliminó.

Marina calabró no tiene interés de acortar diferencias con Eliana Guercio

Fue Marcela Tauro quien le preguntó a Marina si estaba enemistada con Eliana Guercio. "¿Vos estás peleada con Guercio? Porque está diciendo que no tomaría un café con vos...", le dijo Tauro a Calabró en el chat. Marina Calabró, fiel a su estilo y sin vueltas le respondió: "¿Por qué yo tomaría un café con Guercio?". Las diferencias lejos de saldarse se acentúan cada vez más.

