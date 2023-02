Esta semana para el mundo del espectáculo no tuvo descanso, tal como lo estuveron informando en el programa matutino EPA, conducido por Nicolas Magaldi. Eliana Guercio es una de las panelistas de dicho programa y estuvo acompañada de su hija Chloe Romero, niña que comparte con el futbolista Chiquito Romero. Lo cierto es que el programa decidió cerrar el programa bien arriba y con música.

Juliana Scellato fue al profesora de piano de Bizarrap y fue la invitada del programa, quien se hizo presente con distintos instrumentos. Mientras todos se entretenían, como lo hacia Dani Ambrosino, quien toco con la guitarra el hit EPA, en honor al programa y luego se sumo Eliana y Chole, que tocaron el clásico de la banda Turf “Yo me quieor casar, y ud?”, quienes causaron ternura a todos los presentes.

Eliana Guercio junto a su hija Chloe

Eliana Guercio expresó admiración por Amalia Granata por meterse en a política

La botinera expresó que siente admiración por Amalia Granata y valoró que la ex mediática estuviera metida en política. "Yo estoy fascinada con ella desde el momento uno en el que empezó a hacer campaña y a recorrer la provincia. Yo la verdad que te admiro porque hay que tener unos ovarios importantes para hacer lo que ella está haciendo teniendo hijos", comenzó diciendo Guercio.

Eliana Guercio y Amalia Granata

"No sé si alguna vez te amenazaron o si recibiste alguna presión, pero de verdad tener ganas de hacer eso... te admiro", continuó diciendo la botinera, quien fue interrumpida por Amalia Granata quien le comentó: "No los narcos, me han querido pegar en la calle 'las pañuelo verde', pero los narcos no se han metido conmigo".

Antes de cerrar, Eliana Guercio dijo: "Teniendo una vida tan linda, tan tranquila porque ella tenía muchísimo trabajo en el mundo del espectáculo. Siempre fue buscada por todos, por las mejores marcas para los desfile, todo".

J.M