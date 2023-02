Eliana Guercio llenó de halagos a Amalia Granata: “Hay que tener unos ovarios importantes para hacer eso”

Desde que Eliana Guercio volvió a la Argentina para acompañar a su esposo, Chiquito Romero, que fue comprado por Boca para ser el nuevo arquero del equipo, ha estado tratando de reinsertarse en la farándula y en los medios locales.

Recientemente, se sumó a Epa!, el programa conducido por Nico Magaldi, donde está desempeñándose como panelista, en donde se logró acomodar con mucha facilidad.

Durante una de las emisiones del ciclo que se transmite por América, Eliana expresó su admiración por Amalia Granata, que estaba siendo entrevistada, y recalcó las agallas de la diputada para hacer semejante cambio de vida.

Eliana Guercio expresó su admiración por Amalia Granata.

“Yo estoy fascinada con ella desde el momento uno en el que empezó a hacer campaña y a recorrer la provincia”, comenzó elogiando a la diputada. “Yo la verdad que te admiro porque hay que tener unos ovarios importantes para hacer lo que ella está haciendo teniendo hijos”, declaró Guercio.

“No sé si alguna vez te amenazaron o si recibiste alguna presión, pero de verdad tener ganas de hacer eso… te admiro”, expresó Eliana, mostrándose muy impresionada por Granata, que dejó su vida en la farándula para dedicarse a la política y meterse en ese mundo tan turbulento y complicado.

Amalia Granata.

Sobre esto, Amalia amplió sobre las amenazas que juró recibir por parte de las feministas y lanzó: “No los narcos, me han querido pegar en la calle ‘las pañuelo verde’, pero los narcos no se han metido conmigo”, declaró fiel a su estilo e ideologías.

Frente al comentario, Eliana reafirmó su postura: “Teniendo una vida tan linda, tan tranquila porque ella tenía muchísimo trabajo en el mundo del espectáculo. Siempre fue buscada por todos, por las mejores marcas para los desfiles, todo”. Luego, concluyó: “Me sorprende este cambio de vida de exponerse ella y su familia. Yo la verdad te aplaudo, no lo haría nunca en mi vida. La verdad es que te admiro, que hayas entrado en este viaje que es bastante heavy”.

