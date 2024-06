Elina Costantini y Eduardo Costantini van a ser padres y lo revelaron en sus redes sociales. La historia de amor entre los empresarios comenzó hace un tiempo y, después de cuatro años de casados, decidieron agrandar la familia. La empresaria habló hace un par de meses con CARAS y reveló el deseo de ser madre. “Nuestro hijo será una decisión de Dios", dijo Elina en su momento.

Elina Costantini

Elina Costantini y Eduardo Costantini revelaron que están esperando un hijo

“Ya Dios nos puso una gran prueba este año. Todavía no estoy preparada para hablarlo. No nos vamos a dar por vencidos y sé que ese momento de ser papás va a llegar muy pronto. Eduardo todo el tiempo fantasea con ser padre. Piensa en llevar al bebé a jugar golf, a hacer kite. Tenemos nuestra lista de nombres y no nos importa si es varón o mujer. El quiere tener dos. Para mí con uno está bien, pero que Dios decida. Sería un regalo del cielo”, explicó la empresaria en exclusiva para CARAS.

Elina Costantini y Eduardo Costantini dieron la noticia más feliz para sus seguidores cuando revelaron que están esperando un hijo. "Más que felices y emocionados de contarles que ….. ; “¡¡¡ESTAMOS EMBARAZADOS!!!”", escribieron en una publicación que lo subieron en conjunto en sus redes sociales.

