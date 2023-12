Elina Costantini y Eduardo Costantini se casaron hace cuatro años y el amor entre ellos se consolida cada día más.

El dueño del MALBA y la creadora de la Semana de la Alta Costura (SAC) que actualmente viven en Uruguay, tienen una vida apasionada en la que el arte ocupa un lugar preponderante. “El arte nos une”, dijo Elina y agregó: “La moda y la pintura van de la mano. Es arte”.

ELINA COSTANTINI

Elina Costantini aseguró que con Eduardo los une el amor, la pasión, la música, conocer nuevas comidas, nuevos aromas, nuevas vivencias. Les gusta viajar y tienen en mente ir a países que todavía no conocen.

Visiblemente enamorada dijo que Eduardo ama lo que ella hace y ella ama lo que hace él, lo que permite que se acompañen mutuamente en todo lo que hacen.

Elina Costantini y la tapa de esta semana.

Elina Costantini y su deseo de ser madre

Los Costantini tienen entre sus proyectos ampliar la familia con la llegada de un hijo: “Ya Dios nos puso una gran prueba este año. Todavía no estoy preparada para hablarlo. No nos vamos a dar por vencidos y sé que ese momento de ser papás va a llegar muy pronto. Eduardo todo el tiempo fantasea con ser padre. Piensa en llevar al bebé a jugar golf, a hacer kite. Tenemos nuestra lista de nombres y no nos importa si es varón o mujer. El quiere tener dos. Para mí con uno está bien, pero que Dios decida. Sería un regalo del cielo”, dijo emocionada.

Elina y Eduardo Costantini tienen el sueño de ser padres pronto.

Eduardo y Elina Costantini no tienen rutinas y celebran el amor cada día. Se levantan temprano, desayunan, leen los diarios y hablan sobre mercados, arte y moda. Tienen jornadas de trabajo extenuantes, pero reservan el domingo como día de descanso. Ella le cocina y el plato preferido del director del MALBA son las rabas con papas fritas y ensalada que ella elabora especialmente para su amor. “Somos una pareja que ama la vida y que se acompaña mutuamente en cada momento. Vivimos intensamente”, concluyó la empresaria.

