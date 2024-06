La modelo Elina Costantini visitó el living de +Caras y dialogó con Héctor Maugeri en una profunda entrevista, transmitida hoy a las 20hs por Caras TV y Net TV. Durante la conversación, Elina revivió cómo nació su amor con Eduardo Costantini.

Nacida en Las Catitas, Santa Rosa, Mendoza, Elina Costantini, cuyo nombre de soltera es Elina Fernández, tuvo su primera experiencia en el mundo de la moda a los doce años. Ahora, a sus 34 años y con más de veinte años de carrera ininterrumpida, se ha consolidado como una modelo de alta costura por méritos propios, cumpliendo uno de sus mayores sueños. En febrero de 2022, se casó con el reconocido empresario y coleccionista de arte Eduardo Costantini, de 77 años, en una boda íntima.

Eduardo Costantini y Elina Fernández

En el living de +Caras, la modelo internacional, además de hablar sobre el feliz presente que vive junto a su esposo, reveló que están buscando ampliar la familia y recordó los inicios de su historia de amor.

Según contó en otras oportunidades, al empresario lo conoció de casualidad en mayo de 2019 luego de que una tormenta le impidiera volver a su casa. Para hacer tiempo, Elina fue al café que está en el MALBA (fundado y presidido por Costantini), y el destino hizo que se sentara en una mesa cercana a la de Eduardo.

Eduardo Costantini y Elina Fernández

“¿Qué te pasó en ese momento?”, le preguntó Hector Maugeri. “Cuando lo vi por primera vez, me encantó”, reveló y continuó con su anécdota: “Soy muy tímida, no pensé que se acercaría, no lo podía creer. Yo no sabía quién era, hasta que vi que la gente le decía 'felicitaciones Eduardo' por el museo. Entonces lo Googleé”, confesó Elina.

La modelo además de contar cuál fue su primera impresión de Eduardo, aseguró que el empresario ha sido una constante fuente de sorpresa y admiración. “Cuando lo vi me impactó y me sorprende día a día. No puedo creer que sea tan dedicado”, añadió la modelo.

Elina Costantini con el emblema de +CARAS

Profundizando, la modelo destacó la atención permanente y el apoyo incondicional que recibe de su esposo: “Está todo el tiempo pensando en mí, si me siento bien, si necesito algo. Aparece en las reuniones. Está muy pendiente de mí”.

MDP