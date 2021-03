Elina Fernández confesó que está buscando un hijo con Eduardo Costantini

Hace poco más de un año, la modelo Elina Fernández se casaba con el empresario Eduardo Costantini. Ayer, invitada al programa "Vino para vos", que conduce Tomás Dente, Elina abrió su corazón y manifestó su deseo de ser madre. "Estamos en esa búsqueda desde que nos conocimos", confesó.

En un mano a mano en donde no faltaron risas y emociones, el conductor puso al aire un emotivo video en donde el dueño del MALBA se dirige a su joven esposa: "Baby, que lindo el homenaje que te está haciendo Tomy. Te lo merecés porque sos una persona honesta,sana, divina. No puedo creer el milagro de la vida para mi, de haberte conocido. Lo que más deseo es tu felicidad, hacerte feliz y vivir con el amor que nos tenemos. Te amo, te amo, disfrutá lo que queda del programa".

Las lágrimas de Elina no dejaron de correr por sus mejillas y en ese momento dijo: "Es un amor. Es un ser maravilloso, único, muy buena persona. Yo lo amo y todos los días nos divertimos por algo descubrimos cosas nuevas no me importa lo que diga la gente. porque soy feliz es lo que quería para mi vida. un honre sano bueno y generoso y ser feliz que es lo único que nos llevamos es el amor de mi vida. cuando uno lo siente hay que expresarlo. no sabemos hasta cuándo estamos y él es el amor de mi vida, con el que quiero todo".

Hábil en lograr un clima íntimo y que sus invitados se sientan cómodos para hablar, Dente le hizo la pregunta que todos esperaban: "¿Te gustaría ser mamá?",

Aún emocionada por las hermosas palabras de su marido, Elina manifestó: "Lo hablamos muchas veces. Quisiera ser madre con él porque es la única persona de pareja, mi marido, que esperé toda mi vida. Que me cuidó y me valoró. Nunca nadie antes, de la manera que me cuida y me respeta" y concluyó: "Si Dios quiere. Hay muchas cosas que Dios las tiene que decidir. Estamos en esa búsqueda desde que nos conocimos", concluyó.

Elina sobre tener un hijo con Eduardo Costantini: "Nos entregamos a Dios"

"No puedo decir que no esté en los planes, pero por ahora no", afirmó la modelo en una exclusiva entrevista a CARAS y agregó: "Nosotros estamos esperando que Dios decida ese momento. Los hijos son almas que vienen al mundo en el momento justo, por eso lo pusimos en manos de Dios", concluyó.