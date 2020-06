Elina Fernández reveló cómo Eduardo Costantini le contó a sus hijos que se casaba con ella

Se conocieron y fue amor a primera vista. Desde que intercambiaron sus teléfonos, Eduardo Costantini y Elina Fernández no dejaron de hablar y verse y luego de nueve meses de noviazgo decidieron casarse ante la ley e hicieron una gran fiesta para sus seres queridos en uno de los salones más lujosos de Hotel Alvear.

Ahora en una entrevista ella reveló intimidades del matrimonio y primero relató cómo le contaron a sus familiares que se casaban: "A mí me daba nervios llamarlos y contarles. Primero se lo dije a mi hermano, que iba a ser mi testigo, y luego a mis padres, que aún no conocían a Eduardo, pero se pusieron muy contentos porque era la primera vez que me veían feliz. Siempre supe que quería casarme y tener una familia. Y él, para decirles a sus hijos, creó un grupo de WhatsApp y se los anunció", comenzó relatando...

"Se quedaron helados porque era todo muy rápido, pero se lo tomaron bien. No invitamos a todos sus nietos porque era algo chico. La fiesta más importante estaba prevista para el 28 de marzo en el Alvear Palace, pero con la pandemia lo pospusimos y aún no lo reprogramamos", agregó en la entrevista con Hola Argentina.

Luego contó qué la conquistó del empresario y si tiene ganas de ser madre: "Lo nuestro fue mágico. Fue una señal del universo, pasé de no querer estar en pareja con nadie, de tenerle miedo al amor, a ponerme de novia al otro día de conocer a Eduardo. Fue una energía inexplicable" y sobre la maternidad explicó: "Eso todavía no lo conversamos. Recién nos casamos, teníamos pensado viajar al exterior, algunos planes laborales, pero por la pandemia quedó todo en pausa. Por ahora no está en mis planes ser mamá, pero no sabemos qué puede ocurrir mañana.