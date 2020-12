Ellen Page se declaró transgénero y se bautizó con el nombre de Elliot Page

Ellen Page, la estrella nominada al Oscar por su papel en "Juno" se declaró transgénero, bautizándose como Elliot Page en las redes sociales.

"No puedo empezar a expresar lo increíble que se siente por fin amar quien soy lo suficiente como para seguir a mi auténtico yo", celebró.

"Siento abrumadora gratitud por la gente increíble que me ha apoyado en este camino. Me han inspirado tantos en la comunidad trans. Gracias a todos por vuestra valentía, vuestra generosidad e incesante trabajo para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo. Ofreceré cualquier apoyo que pueda y continuaré esforzándome por una sociedad más igualitaria y con más amor."

"Me encanta ser trans. Y me encanta ser queer", escribió Page, quien nació en Canadá y recientemente protagonizó la serie de superhéroes de Netflix "The Umbrella Academy".

Su declaración de identificación como trans recibió inmediatamente elogios en la industria del entretenimiento y más allá.

La organización Alianza de Gays y Lesbianas contra la difamación (GLAAD por sus siglas en inglés) se refirió a Page como un ser "extraordinario" y "un defensor abierto de todas las personas LGBTQ".

"Ahora será una inspiración para innumerables personas trans y no binarias", dijo el director de medios transgénero del grupo, Nick Adams. "Todas las personas transgénero merecemos la oportunidad de ser nosotros mismos y ser aceptados por quienes somos".

🖤🎻🖤So proud of our superhero! WE LOVE YOU ELLIOT!!! — Umbrella Academy (@UmbrellaAcad) December 1, 2020

Por su parte, Netflix tuiteó: "¡Muy orgullosos de nuestro superhéroe! ¡Te queremos Elliot!".

La carrera de Ellen Page, ahora Elliot

Page, de 33 años, irrumpió en la escena de Hollywood en 2007 al encarnar a una adolescente embarazada en el éxito de taquilla "Juno", por el que recibió la nominación a los premios de la Academia de Cine estadounidense.

También apareció en la comedia "Whip It" (2009), en el éxito de ciencia ficción "Inception" (2010) junto a Leonardo DiCaprio y en la cinta de Woody Allen "A Roma con amor" (2011).