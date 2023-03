Vivió el momento más doloroso y se refugia en la música: la vida de Daniella Mastricchio, "Sol" de Chiquititas

No hay nadie que no se acuerde de ella en Chiquititas. Daniella Mastricchio fue el personaje más pintoresco de la ficción e interpretó a la dulce Sol, quien cantó Corazón con agujeritos junto a Romina Yan.

La niña de ojos celestes formó parte del suceso televisivo de los 90 y, tras la serie, formó parte de algunas ficciones.

Daniella participó en las telenovelas “Kachorra” (2002) y “Máximo Corazón” (2003) y en la serie para internet “Mala Rata” de la productora de Pablo Granados. Produjo y realizó una comedia titulada “Tal Para Cual” en Córdoba, Villa María. Años después actuó en las comedias “La que nunca estuvo” (2016) y “El tiro por la culata” (2017), en la calle Corrientes.

Daniella Mastricchio presentó su nuevo trabajo.

Ahora, la artista continuó adelante con su carrera como cantante. Daniella empezó en la música desde pequeña y comenzó a producir sus temas en plena pandemia.

Daniella Mastricchio interpretó a Sol, la hija de corazón de Belén Fraga en Chiquititas.

El 18 de septiembre del 2020 lanzó su primer tema como cantautora llamado “Knock Out”, al que le siguieron “Sin Testigos”, “Fuego”, “Cuentas Claras”, “Corazón con Agujeritos” en versión acústica y “El Elegante”, producidos en El Templo Estudio, Quilmes, junto al productor musical Nicolás Melo.

El pasado 16 de marzo lanzó su nuevo tema, Sé después del momento más doloroso de su vida, la pérdida de su primer hijo.

Así fue la boda de Daniella Mastricchio

Daniella Mastricchio se casó el 22 de noviembre de 2022 con Matías Fabiani con quien se comprometió el 1 de marzo mientras disfrutaba de un hermoso amanecer a orillas del mar en la Costa Atlántica.

La artista compartió parte de este momento en sus rede sociales con imágenes exclusivas de la fiesta. También, compartió cómo fue el momento en el que le propuso matrimonio. "Eran las 5 de la mañana del 1 de marzo, cuando me despertó firme y feliz, con la sonrizota que lo caracteriza y con los mates listos para ir a ver el amanecer juntos a la orilla del mar", comenzó contando Daniella.

Daniella Mastricchio en su boda.

"Después de un rato de mates, charlar y contemplar el sol asomar de a poco, él estaba algo nervioso. Yo podía sentir latir su pecho muy fuerte sobre mí espalda mientras me abrazaba. Me dijo...'Te puedo preguntar algo?' , 'Cerra los ojos', 'Abrilos' Con anillos en mano me dijo... 'TE QUERÉS CASAR CONMIGO?'. ¿Pues, Claro que SIIIII'", contó ella.

El momento más doloroso de Daniella Mastricchio y su mensaje en redes

Esta historia de novela tuvo un episodio de absoluta tristeza cuando Daniella Mastricchio confirmó que perdió a su primer hijo. Mediante un emotivo mensaje en redes, la actriz confirmó la devastadora noticia con un conmovedor post.

"Gracias pollito por pasar por nuestras vidas un ratito, nos hiciste muy felices. Gracias por elegirnos como tus papás y regalarnos tanto amor, tan real como vos. Que orgullo siento haberte compartido mi cuerpo 12 semanas y latir juntos hasta que decidiste. Me hubiera colapsado más de amor tenerte en mis brazos y decirte cuánto te amo mirándote a los ojitos como los soñé. No pudo ser, Dios sabe porqué. Nos cuidaron, eso seguro", expresó.

El momento más doloroso de Daniella Mastricchio