Emilia Attias la rompió como DJ en Tel Aviv: las mejores fotos y videos del evento

Emilia Attias la rompió como DJ en Tel Aviv, Israel, y demostró una vez más su versatilidad artística. La actriz y modelo argentina, conocida por su papel en Casi Ángeles, cautivó al público israelí y concluyó la primera de dos jornadas a pura música, dejando una huella imborrable en todos los presentes.

Emilia Attias en Israel

La actriz, modelo y DJ llegó a Israel con dos fechas programadas para el 23 y 24 de febrero, organizadas por el festival “Israel Entertainment”, para presentar su set y hacer bailar a un público que la adora. Aunque su viaje tuvo un origen laboral, Emilia no pasó por alto el complejo contexto social que atraviesa el país. Desde su llegada, mostró empatía y solidaridad con la realidad local, conectando profundamente con sus seguidores, quienes la recibieron con los brazos abiertos.

Emilia Attias en Israel.

“Hola Israel. Nuevamente acá después de algunos años. Me hace muy feliz volver a verlos. Gracias por recibirme siempre con los brazos abiertos y tanto amor. Nos vamos a divertir mucho. Estar cerca de ustedes en estos momentos no me es indiferente como ser humano, especialmente esta semana tan especial”, escribió en su cuenta de Instagram.

Emilia Attias de actriz a DJ: una artista multifacética

En su primera fecha, Emilia compartió en redes sociales videos del evento, donde se la ve en el escenario, manejando las bandejas con notable experiencia y disfrutando el momento. Con un set enérgico, la DJ logró conectar con el público israelí que respondió con entusiasmo, bailando al ritmo de su música y creando un ambiente único.

Emilia Attias no solo es una actriz reconocida a nivel internacional, sino también una DJ profesional que ha logrado conquistar al público con su talento musical. Su amor por la música electrónica comenzó desde muy joven, y en 2010 decidió dar el salto a los escenarios gracias al apoyo de su amigo y colega Miguel Silver.

“Me fascinó el asunto. Soy medio nerd cuando algo me gusta, así que me profesionalicé mucho. Compré mis propias bandejas, practiqué en casa y, cuando me animé a salir, lo disfruté muchísimo”, relató la artista en una entrevista reciente.

Con una exitosa participación en el festival organizado por “Israel Entertainment” en Tel Aviv, Emilia Attias concluyó la primera de dos jornadas a pura música y no solo dio un paso importante en su carrera como DJ, sino que también demostró que su talento trasciende fronteras. Su viaje a Israel fue una mezcla perfecta de música, emociones y solidaridad, dejando una noche inolvidable para todos los que tuvieron la suerte de presenciar su arte.