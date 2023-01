La microbikini nude y con argollas con la que Emilia Mernes marcó tendencia

Emilia Mernes se encuentra viviendo el verano en Buenos Aires y la cantante marcó tendencia con una microbikini nude que cosechó miles de likes en cuestión de segundos.

La novia de Duki nos tiene acostumbrados a sus looks para el infarto y tanto si sube una fotografía en bikini como si sube una en la que se la ve de gala siempre se convierte en viral.

La microbikini nude de Emilia Mernes

En las últimas horas, Emilia Mernes publicó algunas fotografías en las que se la puede ver aprovechado las tardes calurosas en una piscina de ensueño. Allí, la cantante lució una microbikini nude con un detalle que llamó la atención: argollas en la parte inferior.

La publicación se llenó de likes en pocos minutos y los comentarios halagando a la joven no tardaron en aparecer. "No, bueno, desmayada", le escribió Tuli Acosta mientras otros sumaron algunos como "No es de este planeta" o "buena mano la del Duko ehh".

Emilia Mernes

En el epígrafe de las imágenes, la autora de "La Chain" escribió "te hice una canción y te la quiero dedicar" pero no aclaró para quién era. Sin embargo, todos suponemos que el copy estaba dirigido ni más ni menos que para Mauro, al que todos conocemos como "Duko" y que es su novio.

Lo cierto es que Emilia Mernes siempre marca tendencia con sus outfits y al momento de elegir microbikinis no es la excepción.

cs.