Emilia Mernes compartió en sus redes el cambio de look que decidió hacerse justo antes del show en Jesús María.

La cantante pasó por Mala, la peluquería de Juan Cativa, uno de los estilistas preferidos de las famosas, entre ellas, la China Suárez y Lali Espósito.

"Nueva era bb", escribió la novia de Duki, junto a una serie de imágenes con su nuevo color de pelo.

Emilia Mernes se animó a un rotundo cambio de look.

"Por eso no quisiste venir a mi pileta para que no me de cuenta de que sos una sirena", le escribió Nicki Nicole. Tini Stoessel le dejó un emoji con ojos de corazón. "Y Lola Índigo señaló: "Bueno bueno bueno".

Además, en sus Historias de Instagram, Emilia Mernes preguntó: "¿Qué les pareció el cambio?"

Por su parte, desde las redes de Mala Peluquería, compartieron el paso a paso del cambio de look de Emilia Mernes. Allí se ve claramente el momento en que le pasan la tintura de color y el resultado final incluía unas ondas en el pelo. "Te animás al cherry bomb?", escribieron.