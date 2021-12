Emilia Mernes, la revelación del momento: "El día que me llegue el amor..."

Después de dar el salto como cantante solista, Emilia Mernes (25) continúa volando alto. Esta vez, de la mano de Disney+ como parte del elenco multigeneracional de “Disney Entrelazados”, serie de ficción que estrenó el 12 de noviembre en Latinoamérica y que marca su sorpresivo debut como actriz.

“La verdad es que es una locura y un orgullo pertenecer. No solo por el elenco que me ha tocado sino por tratarse de una historia tan bella, con mucha Comedia Musical, música de los 90 y actual. Un poco me vi proyectada en la serie, con el mensaje que tiene de cumplir los sueños, y eso creo que va a identificar a un montón de personas también”, se entusiasma la joven artista que para dar con el papel de Sofía, una ambiciosa y competitiva villana, tuvo que audicionar en más de seis castings.

Emilia Mernes, la revelación del momento

“Mientras iba pasando las pruebas, me fui preparando con clases de actuación en Nogoyá, Entre Ríos, porque en ese entonces no se podía salir a la calle por la pandemia. Me llegó la oportunidad durante el confinamiento y me pareció increíble que me tuvieran en cuenta”, revive la intérprete que viene de lanzar “De Enero a Diciembre” con Rusherking, y completa: “Me encantó hacerla porque está muy alejado de mí y fue divertido. Tenía un poco de miedo porque yo actúo en mis videos y es algo totalmente distinto a mi música. Además de que es un público infantil, apuntado a algo más juvenil. Tuve que prepararme bastante pero la verdad estuve muy contenida por el director, que estaba muy pendiente de mis gestos y de las maneras de expresarme”.

Con el arte como norte, y una inclinación notable desde los 5 años, la ex “Rombai” desembarcó a paso firme en la escena musical. “Hoy realmente veo una Emilia muy madura a nivel personal, y artístico ni hablar. Sobre todo en lo musical. Ha sido un proceso muy lindo, muy complicado también con muchas frustraciones de por medio. Uno desarrolla la paciencia sin dudas en esta industria. Pero para mí también lo importante es estar rodeada de las personas correctas para poder avanzar”, asume quien vive esta etapa de madurez profesional con gratitud y orgullo.

“Siento que he encontrado una identidad musical, en mi equipo también acá en Argentina, algo que me identifica y lo puedo interpretar y defender. Me subo al escenario y soy feliz, es algo totalmente genuino. Obviamente que el artista está en una búsqueda constante y siento que será hasta el día que terminas de ejercer en la carrera. Realmente considero que más allá de que mis canciones tengan diferentes géneros, todas mantienen una esencia y una identidad. Crecí con inspiraciones muy del pop, y encontré mi lado pop fusionado con otros estilos. Realmente cantando canciones que me identifican, reales, que me pasaron a mí y abriendo mi corazón en público, desnudando mi intimidad”.

Sin intenciones de exponer su intimidad sentimental puertas afuera –aunque cada vez se la ve más cerca del Duki, con quien grabó el single y video “Como si no importara”– Emilia no pierde el foco. “Yo creo que son etapas, siempre está bueno tener alguien que te acompañe. Pero yo tengo mi familia y mis amigos que realmente me dan mucho amor y estabilidad emocional. El día que me llegue el amor, me llegará y lo compartiré con la gente que yo quiera. No me resulta tan fácil enamorarme, en esta vida es un poco difícil. Igualmente estoy enfocada en mi carrera”, reconoce la ex jurado y entrenadora digital de “La Voz Argentina” y adelanta: “Ahora estoy trabajando en nuevas canciones, lanzamientos y videos. Y, por supuesto, planeando lo que se viene el año que viene con un álbum. Soy muy inquieta. Cada oportunidad que me lleva la aprovecho y la veo como un crecimiento artístico y siempre estoy en búsqueda de proyectos nuevos. Esto de actuar para mí es algo inesperado, porque yo siempre soñé con cantar. No me veía, pero nunca hay que decir nunca”.