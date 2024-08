Emilia Mernes lució increíbles looks en su gira por México, desde un rojo "contra la envidia, amor" hasta un mini dress negro con estampados de flor. Como siempre, no decepciona en la moda. Sin embargo, la cantante decidió tomarse unos días de descanso en las playas, y lució la bikini tendencia que ya había mostrado su amiga, Tini Stoessel.

La bikini tendencia del 2025 que usan Emilia Mernes y Tini Stoessel

"La Tripe T" había sorprendido a sus seguidores con una microbikini negra de la firma Playboy. En esa ocasión, su amiga Emilia decidió hacer lo mismo pero con un color más de su estilo. La artista lució la microbikini de Playboy, que contaba con el logo estampado en el corpiño triangular, pero eligió el rosa. La parte superior del conjunto es una colaless del mismo tono con tirantes ajustables.

Para completar su look, decidió atarlo en dos trenzas cocidas, que le daban un estilo más cutie, pero cómodo, para su día en la playa de Yucatán. Por el contrario, de Tini, Emilia sí decidió agregarle accesorios a su bikini tendencia. Pequeños aros en forma de estrella continuaron con el estilo de los 2000, que viene llevando desde su último disco. Además, se puede distinguir una pequeña cadena en la cintura, en combinación con los pendientes.

La relación de amistad de Emilia y Tini

Emilia Mernés y Tini Stoessel no arrancaron al mismo momento su carrera, pero se encontraron gracias a la música y es muy difícil separarlas. Sacaron una canción juntas, para el disco de la artista entrerriana. “La original_mp3” se volvió un hit desde que se estrenó en noviembre del 2023. Inclusive cuando salió el detrás de escenas del videoclip, se las vio con una relación cómplice y de amistad.

Su última situación juntas ocurrió luego de un fogoso beso en uno de los conciertos de Emilia. Ambas fueron las protagonistas de una polémica discusión que ocurrió en redes sociales, donde las acusaban de "sexualizarse". Tras esto, fue la entrerriana la que salió a aclarar la situación: “Es un beso entre amigas. ¿Quién no salió a tomar algo con sus amigas y se ha dado un pico? No es un beso pasional. Fue algo divertido que surgió en el momento”.

Emilia Mernes y Tini Stoessel son amigas muy cercanas del mundo de la música. Sin embargo, no solo se acompañan en la música, si no también en la moda. Las artistas utilizaron una bikini de la firma Playboy y las lucieron con sus propios estilos. De esta manera, se volvieron referentes de los looks que se avecinan en el verano 2025.