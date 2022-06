Tras su eliminación en el Hotel de los Famosos, Emily Lucius rompió el silencio con un sentido descargo: "Me equivoqué"

Emily Lucius fue una de las participantes más criticadas de "El Hotel delos Famosos", la influencer recibió agresiones en las redes sociales por descreer del ataque de pánico que sufrió Locho Loccisano dentro del reality. Los fanáticos de su compañero la atacaron fuertemente y tanto ella como su familia pasaron un mal momento.

Es por este motivo que Emily Lucius decidió hacer un descargo a través de su cuenta personal de Instagram donde se sinceró respecto de lo que sucedió dentro de "El Hotel de los Famosos", La influencer expresó: "Acabo de salir de un juego donde viví momentos de alegría, competencia, tristeza y mucho aprendizaje".

Emily Lucius.

Emily Lucius continuó: "La convivencia con desconocidos requiere de paciencia, empatía, tolerancia y por momentos eso se pierde. Más en un juego donde no se tiene noción del tiempo ni de la realidad".

Con respecto a lo que pasó con su compañero, Emily Lucius manifestó: "Más allá de todo lo que haya sido una competencia, un juego, quiero pedirle perdón a Locho Loccisano, a su familia, amigos y seguidores, porque no fue mi intención pero sé que con mis palabras, con algunas de mis acciones, puse en duda lo que él sintió. Me equivoqué, no fue de mala leche, y por eso acá estoy dando la cara y pidiendo disculpas".

Emily Lucius participando de los juegos de "El Hotel de los Famosos".

Emily Lucius explicó por qué no habló antes

La instagramer aclaró: "Ya hablé con Locho, pero hacer públicas mis disculpas es lo que siento que corresponde, porque pública fue también la forma en la que dudé de él. Lamentablemente no pude comunicarles esto antes, ya que debía cumplir con el contrato que firmé".

Para terminar, Emily Lucius reveló cómo seguirá su trabajo de ahora en más: "Desde hoy voy a intentar volver a mi eje que es trabajar a partir del humor, tratando siempre de ser mi mejor versión. GRACIAS a todas aquellas personas que durante todo este tiempo me han mandado mensajes de amor y de apoyo, los que me conocen y me siguen hace tantos años, saben muy bien quién es Emily Lucius".

El descargo de Emily Lucius.