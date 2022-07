Emily Lucius rompió el silencio sobre su relación con Martín Salwe: "Lo extraño"

Emily Lucius se animó a presentarse en el piso de "Socios del Espectáculo" donde tuvo que enfrentar al panel del programa que no le dieron tregua al momento de entrevistarla. La instagramer habló de todo y dio su visión de las cosas, pero se refirió a su relación con Martín Salwe y sorprendió a los integrantes del panel.

La exparticipante de "El Hotel de los Famosos" aseguró que todos nos podemos equivocar, lo importante es pedir perdón y poder aceptar las disculpas. En ese momento, Rodrigo Lussich le preguntó si siente que se equivocó con Martín Salwe, Emily Lucius respondió: "Yo no me equivoqué, yo siempre hago lo que me dicta el corazón".

Emily Lucius y Martín Salwe.

Seguido a eso los panelistas le dijeron que estaba enamorada, la influencer manifestó que Salwe está de viaje ahora y le preguntaron si lo extraña. Su respuesta fue clara y concisa: "Sí". Como si eso fuera poco, ante la consulta de si espera poder formar una relación romántica con el locutor, Emily Lucius expresó: "Ojalá".

La instagramer reveló que mientras él está en el exterior se comunican por WhatsApp y asumió que nunca se enamoró y con respecto a Martín Salwe sentenció: "Ojalá nos podamos seguir conociendo". De esa forma dejó en evidencia que le gustaría formar una relación con él.

Emily Lucius fue convocada para el "Canta Conmigo Ahora"

En "LAM" anunciaron que Emily Lucius recibió el llamado de la producción para formar parte dle programa, lo que sorprende a muchos televidentes teniendo en cuenta que fue víctima de hostigamiento por parte de algunos fandoms de Locho Loccisano, su excompañero en "El Hotel de los Famosos".

Emily Lucius será la host digital de "Canta Conmigo Ahora" y será quien se encargue de estar al frente de las redes para mantener a los seguidores al tanto sobre todas las novedades que surjan gala a gala en el programa de Marcelo Tinelli.