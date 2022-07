Entre el cielo y las redes sociales no hay nada oculto y menos si la dejan picando. Mucho antes de que se conociera a nivel nacional, con la repercusión que hoy tiene su nombre en los medios, Emily Lucius, la hermana menor de Belu Lucius, ya tenía mucho recorrido entre el mundo del entretenimiento, pese a que no era tan popular.

En marzo de este año, Estefania Berardi, panelista de LAM (América TV) y de Mañanísima (Ciudad Magazine), publicó unas historias de Emily Lucius, las cuales había subido la actriz en su Instagram, en el fondo se podía observar a hombres en cuestión, que, según la panelista, era el novio de exparticipante del reality de El Trece.

Revelan el nombre del galán con el que habría salido Emily Lucius.

«Ahora, Emily Lucius subió una historia entrenando en la que se ve en el fondo a un chico. Y yo dije “¿quién es ese chico que está ahí?”. Entonces le hice un zoom y giré la foto. Es Nico Occhiato. Están entrenando juntos, los dos. Ella lo hizo a propósito, obvio», comentó Berardi en Mañanísima, de Carmen Barbieri.

“Me atrevo a decir que acá hay una relación que está comenzando. Se están conociendo. Ya me contaron que se conocieron en una previa, en la costa. Ahí tomaron confianza. Me dijeron que ese día chaparon. Los dos son solteros”, sumó a sus comentarios la panelista, sobre la relación entre Emily y Nico.

Tal parece que el presentador de “El último pasajero” de Telefe, habría conocido a Emily en una previa y de ahí, comenzaron a conocerse más; sin embargo, él negó que fuera cierto que salía con la actriz de teatro, pero no negó que se conocieran.

Emily Lucius se enamoró de Martín Salwe

Emily Lucius entró al Hotel de los Famosos cuando el reality ya había comenzado, tenía una semana al aire para el momento en el que ella entró a juego, allí conoció a Martin Salwe, que venía una coqueteo con en el programa con Silvina Luna. En las primeras apariciones de la influencer al aire, se mostró como ella mostró interés por el locutor, pero él debía decidir entre continuar con Emily o seguir con Silvina, que había sido eliminada.

Una vez Salwe terminó su romance con la modelo, Emily Lucius le dio rienda suelta al amor y dejó que el sentimiento hacia Martín Salwe avanzara y fue correspondida. Tanto así, que antes de su salida del reality, se alcanzó a casar, de manera simbólica, con el locutor, quien ahora está en Israel, lejos de los medios argentinos, hasta tanto no se termine el programa al aire.