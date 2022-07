Emily Lucius, la exparticipante de El Hotel de los Famosos, fue una de las concursantes que se dejaron llevar y que se entregaron a la dulce tención de amor. La influencer vio por primera vez a Martín Salwe dentro del reality y desde entonces la atracción y la química se hicieron notar.

La eliminación de Emily Lucius en la Hache, ella y Martín Salwe se prometieron que se verían fuera del hotel, pues lo que ambos habían empezado a sentir, era real y querían que fuera más allá del programa.

Emily Lucius sobre su relación actual con Martín Salwe: “Me prometí no volver a sufrir”.

En esa línea, la actual host digital de Canta Conmigo Ahora, fue entrevistada por la periodista Catalina Dugli en Agarrate Catalina de La Once Diez. Con la promesa pendiente de que se iban a volver a ver y sabiendo que Martín Salwe ya están en el país, la experta en entretenimiento le preguntó a Emily ¿Qué va a pasar con la relación de ella y el locutor?

“Nos seguimos conociendo, Martín es un chico que me gusta mucho, me divierte”, respondió Emily, sin intención de dar muchos detalles. “¿Te enamora?”, repreguntó Cata. “Es muy fuerte la palabra enamorar… Sufrí mucho por amor, entonces me prometí no volver a sufrir. De todo se aprende. Está buenísimo equivocarse”, respondió la influencer.

El Hotel de los Famosos dejó tres parejas concretas. Alex Caniggia con Melody Luz, Majo Martino con Locho Loccisano y Martín Salwe con Emily Lucius. De las tres, los únicos que le hicieron frente a su relación, fueron Alex Caniggia y Melody Luz. Los dos blanquearon su romance en el reality, y sin grises, sostuvieron que se aman. Al aire, con Melody fuera del reality, la bailarina ha manifestado que ya conoce a su suegra y a su cuñada y que la relación va muy bien.

Contario a esta pareja, Martín Salwe, que aún sigue al aire dentro del Hotel de los Famosos, no ha hablado del tema y Emily Lucius, como recién se supo en sus declaraciones, quiere ir con calma, conocerlo más y no lanzarse al amor de lleno.

Emily Lucius desmintió el romance con Nico Occhiato

Un tanto en broma, Catalina Dugli le consultó a la nueva host digital de El Trece, sobre Nico Occhiato, con quien se le había relacionado en varias oportunidades y se les llegó a vincular amorosamente. Ya lo había desmentido Nico, pero Emily no, pues estaba aún dentro del reality.

Emily Lucius en el mismo gimnasio con Nico Occhiato.

Sobre su supuesto romance con Nico Occhiato, Emily Lucius habló y fue tajante sobre el tema, de hecho, negó conocer al conductor de Telefe: “No sé por qué se invitó ese romance. Nico un bombón, pero no lo conozco, tampoco”.