Fabián Paz y Gustavo Pucheta están atravesando uno de los mejores momentos de su vida. Reconocidos desde lo profesional, acaban de anunciar la fusión oficial de su marca y el trabajo conjunto. Desde lo sentimental planean entusiasmados la boda que tendrá lugar el próximo 19 de octubre en el Círculo Italiano.

Pucheta y Paz vestirán de blanco en la boda.

Entrevistados por Héctor Maugeri para su ciclo +Caras los diseñadores del momento confesaron cómo fue la propuesta de casamiento. Paz estuvo a cargo de todo eso y fiel a su estilo, romántico y detallista nada quedó librado al azar.

Uno de los momentos más conmovedores de la entrevista fue cuando Paz contó la emotiva historia detrás de los anillos de la boda. Si bien podrían haber elegido diversas opciones de las mejores joyerías del país, Fabián Paz se propuso que en los anillos que compartirá con su futuro esposo Gustavo Pucheta llevaran algo de su historia personal y familiar.

“Mandé a hacer los anillos fundiendo las alianzas de mi mamá y de mi papá, que estuvieron casi cincuenta años juntos. Me parecía muy simbólico eso. Y además a cada uno de ellos les sumé una pequeña esmeralda que era también de mi madre”, comentó Fabián Paz.

Fabián Paz logró conmover a Gustavo Pucheta con la propuesta de casamiento.

“Nunca pensé que me iba a pasar tan pronto ni todo lo que iba a pasar con él. Es un sentimiento muy fuerte. El me lo propuso cuando yo volvía de un recital de María Becerra. Me impactó al ver los anillos, porque tienen esa materialidad del compromiso. Además de su historia”.

Gustavo Pucheta y Fabián Paz en +Caras.

La pareja de diseñadores vive un momento de total plenitud, y eso se notó a lo largo de toda la entrevista. Están juntos hace tiempo y tienen un vínculo muy natural y consolidado. La diferencia de edad (se llevan diecisiete años) jamás fue un tema ya que sienten que se complementan a la perfección.

Con respecto a cómo será la boda la pareja aseguró que será un fiestón, en el que habrá mucha música, buena comida y sobre todo mucha onda. “Pondremos percheros con nuestra ropa y un spot para que los invitados puedan sacarse fotos como en una producción de fotos”, comentó Paz.