Jimena Barón reveló que iba a ser la conductora de Love is Blind, pero nada salió como lo esperó

Hace unas horas, Jimena Barón compartió en Tiktok un storytime contando su experiencia cuando la llamaron para ser conductora del reciente reality de Netflix: Love is blind versión argentina, y confesó que la incorporación de Wanda Nara le hizo empezar el año 2024 llorando.

La actriz contó en sus redes que a finales del año 2023 la llamó su manager para contarle que la querían contratar como conductora del programa. En un principio, Jimena contó que Love is Blind es su programa favorito, de hecho se auto declaró “fanática” de la tira. En este sentido, para ella la noticia representaba mucho más que un trabajo.

Los conductores de Love is blind Argentina.

Jimena Barón reveló que iba a ser la conductora de Love is blind, pero no salió como esperaba

La versión local de “Love is blind” llegó a Netflix el pasado 6 de noviembre, y desde entonces se ganó el interés de los espectadores, pero hay algo que hasta hoy no se sabía: la conductora iba a ser Jimena Barón. En este contexto, la cantante de “La cobra” contó en su cuenta de Tiktok todo lo que vivió desde que la llamaron para contratarla hasta que la ignoraron por completo.

“Storytime de cuando me avisaron que iba a ser la conductora de Love is blind pero se olvidaron de avisarme que al final no iba a ser la conductora de love is blind”, empezó Jimena, probablemente captando la atención de sus seguidores.

Después, comenzó a contar cronológicamente cómo vivió todo el proceso, que inició cuando su manager de actuación la llamó para preguntarle si le interesaba la propuesta. “Es mi programa favorito, soy fanática. Vi todas las ediciones”, siguió contando la artista.

Jimena Barón disfrutando sus recientes vacaciones en Brasil.

A su vez, aclaró que para ella el proyecto era importante porque suele rechazar muchas oportunidades de trabajo, pero en este caso le aseguró a su manager que lo quería hacer: “Estaba recontra interesada”.

Más adelante, siguió contando que debido a la modalidad del reality, que en otras ediciones suele ser conducido por una pareja, le preguntaron si estaba dispuesta a llevar adelante el proyecto junto a su novio Matías. Si bien para ella eso representaba un desafío, le dijo a su novio que “moría” por hacer este trabajo y que necesitaba su apoyo. En un acto de amor, Matías empezó a ensayar con la actriz en el living de su casa.

Jimena Barón junto a su novio Matías.

No obstante, entre vueltas inconclusas la volvieron a llamar para decirle que finalmente no iban a necesitar la aparición de Matías, y que por primera vez la modalidad del reality no iba ser la de la conducción en pareja, pero que ella seguía en pie para el proyecto.

Por otro lado, confesó que lo que menos le importaba era la plata: “A todo le decía que sí. Avanzábamos con éxito”, y señaló que frente a la ilusión que le generaba el proyecto, cada vez que le llegaba un mensaje de su manager se “hiperventilaba”. Al mismo tiempo, Jimena expresó que se sentía “en las nubes” y que como todo se dio previo a fin de año, estaba segura de que iba empezar el 2024 “de la mejor manera”.

Los participantes masculinos de Love is blind.

Más cerca de la fecha de grabación, la mamá de Momo le avisó a su representante que ella ya tenía unas vacaciones programadas, pero que estaba dispuesta a volver en los inicios de la grabación. “Tenía un hormigueo en la panza esperando que me manden el ticket”, contó y agregó todos los cuidados que estaba llevando a cabo para verse espléndida en el reality: “Esto es Netflix. Este es mi programa favorito, lo más importante que me puede pasar en la vida”.

En este contexto, a los pocos días de haber empezado sus vacaciones, le mandaron los pasajes de avión para irse a grabar Love is Blind a México: “Era una información escueta cada tanto, pero avanzaba contundente”. Sin embargo, anticipó que el 1 de enero ya se empezó a sentir rara porque había que volar a los pocos días y no le habían dicho nada más.

Darío Barassi y Wanda Nara, los conductores de Love is blind Argentina.

Finalmente, reveló que un día antes de la grabación, la misma fecha que figuraba en su boleto de avión, le confirmaron a su manager que ella no iba a conducir el programa y que desde la producción “se olvidaron de avisarle” que al final iban a hacer el programa con otra conductora (Wanda).

Jimena contó la conclusión del storytime entre lágrimas y risas, y confesó que esa tarde, por los nervios y la angustia, no paró de comer churros con dulce de leche. “Se me partió el corazón”, confesó la cantante. “Obviamente pueden tomar la decisión que quieran, pero no entiendo cómo se olvidaron de avisarme”, siguió su relato, y reveló que empezó el año “muy mal”.

Sin embargo, aclaró que con el paso del tiempo entendió que "estaba todo bien". Además, contó que hasta ayer no pudo empezar el programa por la angustia, pero lejos de rencores señaló que Wanda y Darío, los conductores del reality, “son unos genios”, y finalizó su video diciendo que más allá del dolor, “es gracioso” contar la anécdota.

VFT