Jimena Barón y Juli Poggio son compañeras de viaje después de que Pandora las invitara a Tailandia , y desde que viajaron comparten en sus redes algunas de sus aventuras, entre risas, nuevas anécdotas y, también, un poco de miedo.

En este sentido, las mediáticas están viviendo nuevas experiencias en un país con tradiciones muy diferentes a las nuestras. Sin embargo, demuestran en las redes que se manejan bien y que, sobre todo, disfrutan de su estadía.

Juli Poggio y Jimena Barón en Tailandia

Jimena Barón y Juli Poggio comieron bichos en Tailandia

Luego de pasear y conocer los lugares más atractivos, Jimena Barón y Juli Poggio sumaron un nuevo desafío a su lista de aventuras realizadas: probaron los gusanos. Y con la personalidad graciosa y valiente que las caracteriza, compartieron el momento en sus historias de Instagram.

Por su parte, Jimena compartió un video donde muestra algunas bandejas llenas de gusanos comestibles para probar, de cuatro variedades distintas. En el video se escucha a la actriz incentivando la experiencia con su clásico humor: “Probémoslo, quién no se comió un gusano”.

Además, agregó un texto sobre el video en la misma línea. “Probaremos gusanos porque todas nos hemos comido uno, no se hagan las tontas”, escribió la mamá de Momo haciendo referencia a sus antepasados amorosos.

Y, para no dejar a los seguidores de lado, sumó un video con las reacciones, donde las filman a ella y a Juli probando dos tipos distintos de gusanos. “Vamos a probar estos dos tipos de gusanos”, introduce la bailarina entre nervios.

Finalmente, decidieron probar un gusano cada una, “brindaron” y se los comieron, pero las reacciones no fueron iguales para las dos. Por su parte, la ex Gran Hermano se sorprendió por el sabor y se mostró satisfecha: “Epa, me gustó”. Además, le agradeció a los vendedores y les confesó que le pareció “muy rico”. Pero, por el contrario, Jimena no pudo decir lo mismo.

La cantante puso su mejor cara de asco improvisada después de probar su bicho. Sin poder soportar el sabor, se agacho sobre Juli y sacudió rápido la cabeza con el objetivo de sacarse el gusto de la boca.

Sobre esto, “La cobra” compartió una respuesta de una seguidora que se reía por las distintas reacciones: “Ella (Jimena) padeciendolo, la Juli queriendo más jajaja”. Y la actriz de Casi Ángeles aprovechó para aclarar: “La ... de Julieta me dio el gusano blando y ella eligió el crocante”.

Jimena Barón y Juli Poggio probaron gusanos en Tailandia.

Lo cierto es que las famosas, que viajaron junto a Pampita, Zaira Nara y Stephanie Demner, están disfrutando al máximo esta experiencia laboral que les otorgó la marca de joyas, y sin ánimos de esconder su disfrute, comparten con los usuarios de las redes los momentos más icónicos de su viaje.

De hecho, la cantante de Sinvergüenza logró ser tendencia en X con el #Tailandia y #Jimena Barón con más de mil publicaciones sobre el tema. En este sentido, la artista sigue demostrando que su humor es uno de sus pilares, tanto para su vida personal, como para su vida laboral.

VFT