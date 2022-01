En exclusiva: Juli Puente nos cuenta sus planes a futuro y su anhelo de convertirse en mamá

Juli Puente

La pandemia fue la oportunidad ideal para que Juli Puente pueda darle un giro de 360 grados a su vida. Si bien estaba trabajando en El Trece donde ejercía su profesión de periodista, su cable a tierra era cuando salía a correr por las mañanas, actividad que debió suspender por cuestiones obvias cuando comenzó la pandemia.

Si bien bajar los brazos no es una opción para Juli Puente, debió buscar una nueva alternativa para poder canalizar toda la energía que tiene a diario y así es como decidió empezar a transmitir en vivo a través de su Instagram sus entrenamientos.

Poco a poco y sin tomar dimensión del impacto que tenía en sus seguidores, de 400 personas pasaron a ser 22mil y los entrenamientos comenzaron a tener nombre propio “El Cardio de la Felicidad”, ese recién era el comienzo de la nueva vida de Juli Puente.

Con el apoyo de su familia y principalmente de su novio, Facundo Miguelena, se animó a perseguir sus sueños. Con respecto a su trabajo como periodista, Juli Puente nos contó: “Era donde yo siempre había querido estar, pero no me sentía del todo feliz, de repente surgió la cuarentena que fue una oscuridad para todos y en medio de esa oscuridad, yo creo que fui una de las pocas afortunadas, logré dar un salto y empezar a hacer lo que a mí me gustaba”.

Juli Puente tuvo que buscar la forma de entrenar en su casa sin poder salir a correr y al ver que ningún entrenamiento de los que veía en internet la terminaba de convencer, les pidió a sus profesores que le den una rutina y la hizo en un vivo de Instagram donde participaron 400 personas.

“Yo esta felicidad que siento haciendo esto, no la siento haciendo mi trabajo. Empecé a estudiar, hice un curso intensivo, aproveché la cuarentena y en un año me recibí de personal trainer, estos entrenamientos empezaron a llamarse ´Cardio de la Felicidad´, y de repente sin pensarlo llevo dos años y hace un mes pude hacerlo por primera vez en vivo, llené un estadio, fue en el Obras”, relató Juli Puente.

Luego de ese proceso de transición, sus sueños van en aumento, de hacer entrenar a la gente, pasó a tener su propia marca de ropa “Booty Mabel” y sueña con poder llevar el “Cardio de la Felicidad” en vivo por todo el país y al exterior también, es por eso que está preparando su primera app de entrenamiento que va a ser internacional. Además de los ejercicios físicos, va a incluír desafíos, planes alimenticios y hasta premios que prometen ser increíbles.

Qué piensa Juli Puente de la maternidad

La personal trainer está en pareja desde hace ya casi tres años y más allá de que Facu es su productor personal, también comparten la convivencia. Si bien él actualmente viaja mucho porque es piloto, son un gran equipo que aprendió a complementarse de la mejor manera.

Con respecto a la maternidad, Juli Puente nos contó: “Me gustaría mucho formar una familia con mi novio, casarme, el día de mañana, dentro de un par de años porque todavía no estoy preparada: ser mamá. Yo estaba medio negada con el tema de tener hijos y demás, pero el re quiere a toda costa y yo me quiero casar a toda costa”.

Evidentemente Facu tuvo mucho que ver en este cambio de parecer de Juli Puente, logró transmitirle el amor por la familia y de esa forma poder soñar con la posibilidad de formar una familia juntos, casarse y convertirse en padres. Aunque lo imagina dentro de unos años.

Relacionado a su futuro laboral, Juli Puente nos confesó que le encantaría poder estar al frente de un programa de entretenimientos donde pueda combinar sus dos facetas: periodista y personal trainer. Un espacio donde pueda hacer periodismo de espectáculos y entrenar con los televidentes.

Cuando le consultamos a la periodista si se arrepentía de algo que haya hecho en su vida, nos contestó: “No, nada. Todas las decisiones que tomé, fueron porque en ese momento sentí que quería hacerlo, a veces te sale bien, a veces te sale mal, pero de esas también aprendes. Todo me ha llevado hasta donde estoy hoy”.

Juli Puente se reconoce ansiosa y soñadora, constantemente tiene nuevas ideas para seguir mejorando y creciendo a nivel profesional y personal. Se vienen muchas cosas nuevas, asique hay que estar atentos a los próximos movimientos que está por dar.

