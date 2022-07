Nahuel Lodi, pareja de Pepe Cibrián, fue descubierto en una fiesta a los besos con otro hombre.

Las imágenes fueron difundidas en Intrusos, donde contaron que el video fue difundido por un participante de esa fiesta que acercó la información.

Tal como contaron en el programa, este encuentro de Nahuel con el joven habría sido una semana antes de la boda. Según relató Gonzalo Vázquez, el marido de Pepe Cibrián habría asegurado que no asistió a fiestas en el último tiempo y con la única persona con la que sale de noche es con el actor.

En Intrusos revelaron la supuesta infidelidad del marido de Pepe Cibrián

Tras conocer esta noticia, Pepe Cibrián habría decidido separarse a menos de un mes de su casamiento. Tal como reveló el periodista, el productor ya estaría cansado por otras actitudes del joven que lo llevaron a tomar esta drástica decisión.

La pelea de Georgina Barbarossa antes de la boda de Pepe Cibrián

Después de la boda de Pepe Cibrián y Nahuel Lodi, Georgina Barbarossa mantuvo una fuerte pelea con el productor por este casamiento.

La conductora habría manifestado su preocupación por esta boda, considerando a este joven como un "cazafortunas". "Yo no quería que se case porque como le está yendo bien, se conocen hace tres meses y es mucho más joven que él, no quiero que le afanen”, dijo en su programa A la Barbarossa.

La pelea de Georgina Barbarossa antes de la boda de Pepe Cibrián



Sobre estas declaraciones, Pepe Cibrián habría sido contundente. “Georgina se equivocó fuerte y además perdió una amistad de vida y eso no se puede olvidar”, dijo el actor.

Sobre una posible reconciliación, el productor agregó: “No existe más, hay cosas que no se pueden perdonar y la traición tan baja es espantosa. Es una estafa a la amistad… No la quiero, absolutamente nada”.