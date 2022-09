En LAM revelaron un encuentro "secreto" entre Wanda Nara y L-Gante

Wanda Nara y L-Gante protagonizan uno de los escándalos del momento. Desde hace días que cada vez son más fuertes los rumores de un posible romance entre ellos.

En la noche de este lunes, Pía Shaw reveló un dato no menor que hasta el momento nadie sabía.

Según la angelita, la empresaria estuvo presente en el famoso asado que organizó el cantante en una de sus casas y al que asistió Marcelo Tinelli. Tras ese encuentro fue que surgieron los primeros rumores de crisis entre L-Gante y Tamara Báez.

L-Gante y Marcelo Tinelli.

El asado entre L-Gante y Marcelo Tinelli fue comentado durante varios días sobre todo porque Tamara Báez no había asistido e hizo un fuerte descargo en sus redes ya que terminó internada sola, sin la compañía de su pareja.

Días después, varias fuentes allegadas al cantante y la mamá de su hija, aseguraban que se habían separado.

Ahora, que Pía Shaw reveló que a ese encuentro también fue Wanda Nara (acompañada por su amigo y estilista Kennys Palacios) se entiende un poco más el enojo de la mamá de Jamaica.

"Hay testigos", aseguró la angelita, para que no quedaran dudas sobre la bomba que estaba tirando.

El descargo de Tamara Báez tras el asado de L-Gante con Tinelli: "Me dejaron sola"

El 9 de agosto, L-Gante hizo una gran reunión con amigos y tuvo un invitado de lujo: Marcelo Tinelli. La cena tuvo lugar en la casa que el artista tiene en General Rodríguez, aunque sorprendió la ausencia de su pareja Tamara Báez quien se quedó con su hija Jamaica en la otra vivienda que comparten. Ahora se sabe que quien sí asistió fue Wanda Nara.

Al otro día del asado, Tamara Báez reveló que estaba "con vómitos y fiebre" y aún así seguía estando sola con su hija. Sin embargo, horas más tarde causó preocupación su estado de salud, ya que la influcencer publicó una imagen internada.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Tamara Báez plasmó su descargo: "Todo vuelve. A mi me dejaron sola y esto no lo olvido más. Re desilusionada". De esa forma dejó en evidencia que está atravesando este mal momento sola y que el cantante no habría tenido problema en irse al asado aún sabiendo cómo se sentía ella anoche.

Con respecto a su hija, Tamara Báez agregó: "Gracias a Dios ahora Jami está con mi mamá". Al parecer, la pareja del representante de la Cumbia 420 tuvo que esperar que llegue su mamá a su casa para poder ir al médico donde decidieron internarla por su cuadro de salud.