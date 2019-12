En medio del escándalo, Diego Latorre rompió el silencio

Diego Latorre se convirtió nuevamente en el protagonista de un escándalo sexual, al vincularse con la modelo trans Julieta Biesa.

"Me pidió que baje. Enseguida me dijo subí y vamos al telo. Le contesté que estaba con mis amigos y que me tenía que ir al boliche. Yo no me subí a la camioneta. Me puse a hablar con él desde la ventanilla. Me sorprendí, pensé que me estaba cargando. Me hizo unas preguntas y me pidió mi número de teléfono", contó la modelo, dando a entender una supuesta infidelidad.

Luego de esto, se filtraron unos audios que pertenecerían al periodista en los que intentaba coordinar un encuentro con la modelo. "No, mi amor, no te eliminé, cambié los últimos dos números de tu teléfono para que no me aparezca tu fotito en los números agendados, pero te tengo. Cuando quiero hablar con vos, los invierto y pongo tu número”, se lo escucha decir.

Enojado por las especulaciones, Diego decidió hablar sobre el tema con Radio Mitre: “Es todo falso. Voy a ir directamente a lo legal, ya no saben como difamar. Estas cosas no las voy a tolerar. Voy a iniciar acciones legales”.