Julieta Biesa contó cómo fue su encuentro con Diego Latorre

La modelo trans Julieta Biesa reavivó los rumores de separación entre Yanina y Diego Latorre: habló en Incorrectas y dijo que el periodista intentó irse con ella a un "telo".

En el día de ayer, Celina Rucci, una de las vayainas de Moria Casán, contó los detalles del encuentro. Más tarde, Biesa habló por teléfono y dio detalles sobre los hechos, que, de todas maneras, no convencieron mucho a Mica Viciconte, quien la acusó de querer sacar provecho de la situación y hacerse famosa.

Julieta dijo que Latorre la siguió con su camioneta y le habló cuando ambos se detuvieron en un semáforo. "Me pidió que baje. Enseguida me dijo subí y vamos al telo. Le contesté que estaba con mis amigos y que me tenía que ir al boliche. Yo no me subí a la camioneta. Me puse a hablar con él desde la ventanilla. Me sorprendí, pensé que me estaba cargando. Me hizo unas preguntas y me pidió mi número de teléfono", relató.

"Estaba re perseguido si tenía cámaras. Fue directamente al grano y me preguntó cosas sexuales. Yo pensaba que con todo lo que le pasó no seguía haciendo esas cosas. Lo único que hice fue pasarle mi número pero nunca me llamó", completó.

Biesa es una exparticipante de Soñando por bailar, el reality que premió con llevar al Bailando al ganador. Además, estará en el verano como vedette en Mar del Plata.