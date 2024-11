Guillermo Francella no es sólo noticia por los rumores de separación, luego de más de 36 años, con su mujer Marynés Breña, sino que también porque habló con Intrusos y rompió el silencio sobre estas especulaciones. La noticia impactó a todo el mundo del espectáculo ya que el actor siempre mantuvo su vida en lo privado y, además, su relación con su mujer parecía muy estable.

En el programa del viernes 1 de noviembre, de Intrusos, Guillermo Francella accedió a darle una nota al movilero, quien lo fue a buscar en las grabaciones de una nueva película donde el actor es uno de los protagonistas. El ganador del Martin Fierro de Oro decidió aclarar cómo están las cosas con su mujer. "Está todo bien, no hay nada raro, hoy hablé tres veces con Marynés, no hay ninguna rispidez, no hay crispaciones", comenzó explicando el actor.

Cuando el periodista le preguntó si estaban separados o pasando por una crisis, Guillermo mencionó que se encuentran en "una meseta" en lo que es su vínculo sentimental y que este año es el primero en el que no coinciden para celebrar su aniversario juntos. "Llevamos 38 años juntos entre noviazgo y casamiento. Estamos en esas mesetas que a veces suceden, pero creo que se ha exacerbado todo", comentó Francella.

Respecto a que él tenga que salir a aclarar todo esto, declaró que: "Se ventiló algo que no imaginé que se iba a ventilar, pero bueno no queda otra alternativa que enfrentar las circunstancias".

Desde que Guillermo Francella es una persona reconocida en nuestro país, se sabe que es muy fanático de Racing Club de Avellaneda. Es por esto que su asistencia al estadio, "El Cilindro", es perfecta y es un plan que comparte con amigos y con su hijo, Nicolás Francella.

En medio de todos los rumores, Guillermo, el pasado jueves 31 de octubre, estuvo presente en la semifinal de la Copa Sudamericana, en la cual Racing se jugaba el pase a la final. El actor, como buen fanático, decidió ir a ver el partido al Estado Presidente Perón junto a su hijo y amigos.

A pesar de estar pasando por un momento inestable, en su relación amorosa, su amado equipo le dio una alegría ya que ganó 2 a 1 el partido y se convirtió en finalista de la Copa Sudamericana, un logro que no alcanzaba hace ya 32 años. Guillermo Francella vivió una hermosa noche, la cual compartió con su gente más cercana como lo son sus amigos y su hijo, Nicolás.

