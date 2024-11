Luego de haber sido galardonado con el oro en la primera edición de los Martín Fierro de Cine, Guillermo Francella sufrió una dolorosa crisis con Marynés Breña su esposa desde hace más de 36 años. El actor de “El encargado” supo manejar el dolor propio de una separación y fue lo más discreto que pudo hasta ahora. En la tarde de ayer, rompió el silencio y habló de los rumores de su separación con Marynés Breña.

Qué dijo Guillermo Francella sobre su separación con Marynés Breña

El actor se refirió a la polémica en la que se encuentra envuelto y habló sobre cómo están las cosas con su esposa y madre de Nicolás y Yoyi Francella. A la salida de la grabación de una película que está filmando en Villa Ortúzar, el actor optó por aclarar lo que sucede puertas adentro con su pareja. “Se ventiló algo que no me imaginé que se iba a ventilar, pero bueno no queda otra alternativa que enfrentar las circunstancias”, comenzó contando el actor ante Alfonso Oliva de Intrusos.

“Está todo bien, no hay nada raro, hoy hablé 3 veces con Marynés, no hay ninguna rispidez, no hay crispaciones", aseguró Francella. Detalló que se encuentran en “una meseta” en su vínculo sentimental y que este año no celebraron su aniversario juntos. “Llevamos juntos 38 años entre noviazgo y casamiento. Estamos en esas mesetas que a veces suceden, pero creo que se ha exacerbado todo", dijo en relación a la distancia que estaría tomándose de Marynés Breña. El actor trató de no dar muchos detalles sobre cómo ambos llevan esta distancia o "meseta", pero sí confirmó que a pesar de esto se encuentran bien y hablan.

La palabra de Guillermo Francella sobre los dichos de su hermano

En la misma entrevista se refirió a la polémica con su hermano, Ricardo Francella que tuvo un reciente cruce con la periodista Paula Varela, el hermano del actor se había exasperado en vivo por lo reciente de la situación y el bombardeo mediático. Ante esto se refirió Guillermo en la tarde del jueves donde empatizó con su hermano. "Yo te veo, me acerco y te doy la nota, si estoy canchero lo puedo manejar pero a veces uno no está acostumbrado, te agarran con la cámara prendida y es muy difícil todo", dijo en referencia a la polémica reacción de Ricardo. Guillermo contó que se reunió con él durante el miércoles por la noche en donde compartieron una cena y hablaron del tema.

A pesar de la crisis que atraviesa Guillermo Francella a nivel sentimental con su esposa, goza de un increíble éxito profesional con el anuncio de la cuarta temporada de su serie de Netflix, "El Encargado" como de su coronación actoral con el Martín Fierro. Lo que respecta a la separación aún queda esperar la palabra de Marynés Breña sobre cómo sobrellevan ambos la crisis matrimonial.