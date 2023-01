En medio del compromiso de Nicole Neuman, Fabián Cubero comparte fotos de sus hijas y Mica Viciconte

Aunque su ex, Nicole Neumann se haya comprometido con Manu Urcera ayer por la noche, Fabián Cubero no tiene nada que envidiarle. El ex futbolista lleva cinco años en pareja con Mica Viciconte, con quien recibió a un bebé el año pasado, y su vínculo parece afianzarse cada día más – incluso con las hijas de su ex pareja.

Fabián compartió en Instagram una serie de stories mostrando a sus tres hijas mayores y el pequeño Luca compartiendo una sesión de entrenamiento con Mica. En las fotos escribió: “A entrenar...”, mostrando a las chicas en el gimnasio y al hijo menor en su cochecito.

Fabián compartió en sus stories el tierno momento

No es la única vez que se dejó en evidencia la buena relación entra la actual pareja del futbolista y sus hijas, ya que en diciembre asistieron todas juntas al recital del cantante británico Harry Styles en Buenos Aires. En las stories compartidas por Mica, se las veía a las menores saltando y cantando todas las canciones del ex One Direction, a lo que ella comentó: “No están bien”, con un emoji al lado.

Mica y las hijas de su pareja fueron al recital de Harry Styles juntas

Mica Viciconte quiere volver a ser mamá

Durante el programa Ariel Por La Mañana, donde fue conductora invitada, Mica sorprendió a todos cuando reveló que le gustaría tener otro hijo con el futbolista. “Si, ¿por qué no? Me encantaría pero habrá que ver qué dice el padre. Hay que ver si Fabián quiere ir por un quinto”, señaló Viciconte. Los presentes en el programa quedaron asombrados por la declaración y le continuaron preguntando: “Pará, frename todo, esta es ‘LA’ declaración de Mica en 2023. ¿Querés ser mamá otra vez, de verdad?”, a lo que Mica reiteró: “Si, re. Yo re quiero pero no depende de mí nomás. Uno más me gustaría”.