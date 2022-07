Mica Viciconte reveló si dejaría que Nicole Neumann conozca a Luca Cubero

Mica Viciconte habló con Intrusos sobre la posibilidad real de que Nicole Neumann conozca a Luca, el hijo que tuvo con Fabián Cubero.

“Le preguntaron a Nicole si conocería a Luca y dijo que por el momento no, se la vio un poco incómoda, ¿vos permitirías que haya un encuentro?”, fue la consulta y la respuesta de Mica fue contundente:: “Está bien, yo cuido a los míos”.

“En su momento se ha dicho que yo maltrataba, pero creo que tiempo acomoda a cada uno en su lugar y eso está bueno”, agregó la panelista de Telefe en referencia a los comienzos de su relación con Cubero y las acusaciones de por aquel entonces de parte de de la modelo.

Luego, cerrando el tema, Viciconte aseguró: "Estoy en el mejor momento de mi vida, tengo trabajo, estoy con Luca que lo amo con todo mi ser, no me interesa nada, que hablen lo que quieran”.

Mica Viciconte subió un video con las hijas de Cubero y Nicole Neumann tuvo una clara respuesta

Mica Viciconte subió un video en Instagram que generó repercusión en redes sociales y la respuesta de Nicole Neumann. De este desafío participaron las hijas de Fabián Cubero y Nicole Neumann y se mostraba a las tres niñas haciendo un particular challenge.

Lo cierto es que, tras este post, los rumores apuntaron a Nikita quien se habría molestado por esta publicación. Sin embargo, interceptada por LAM, la modelo aclaró: "No. La verdad que no. No estoy enojada con nada. Estoy feliz con mi trabajo, con mi situación sentimental. Mientras mis hijas sean felices. La vida es corta para estar enojada", dijo la modelo en una nota de LAM.

Luego, Nicole tuvo una contundente reacción cuando le preguntaron por la posibilidad de conocer a Luca Cubero, el hijo de Mica Viciconte y Fabián Cubero. "Chicos me voy a vivir mi vida feliz, porque después empiezan a interpretar. Cada uno tiene su familia, su historia", disparó.