La niñera de Cinthia Fernández rompió en llanto y habló de los episodios de violencia de Defederico

En medio de su conflicto legan con su expareja, Matías Defederico, y luego de asegurar que lo llevará ante la Justicia tras hacer público que sufrió violencia de género, Cinthia Fernández citó a su niñera en LAM para que confirme detalles del maltrato que sufrió la panelista.

La mujer, que decidió preservar su identidad, trabajó para Fernández cuando se mudó a Chile junto al futbolista y sus hijas. "Viví dos episodios en el momento en el que él reaccionó mal. Desde el tiempo que lo conozco, que Fran tenía dos meses, siempre tuvo ese comportamiento. La trataba mal, le gritaba", contó.

En medio de su relato y cuando reveló un episodio en donde Defederico se violentó contra su ex, la niñera se quebró y comenzó a llorar. "Yo le dije, porque viví experiencias, y nunca pude hacer nada porque mi ex pareja era policía, y lo defendían por eso. Y esto me pone re mal", reveló la mujer sobre la situación que le tocó vivir junto a Cinthia sin poder ayudarla. "Le decía un montón de cosas. Él la rebajaba muchísimo a ella, como mujer, como madre, como todo. Y una mujer no se merece esas cosas. Si él la eligió para toda la vida como madre de sus hijas", agregó.

Cinthia Fernández sobre Defederico: "Mi expareja golpeó a una de mis hijas"

Cinthia Fernández estuvo como invitada en Almorzando con Mirtha y reveló que Matías Defederico golpeó a una de sus hijas. Indagada por Juana Viale, la panelista contó cómo fue el suceso de violencia que vivió en el pasado con su expareja.

"Fue en Ecuador. Fue el límite para mi, él me quiso pegar y mi hija estaba al lado y hoy el lugar donde la golpeó lo tiene necrosado", comenzó relatando la mediática en la mesaza del domingo.

Luego, relató: "Es una marca que la tiene para toda la vida. Si le preguntas a mi hija dice: ´Esto me lo hijo mi papá porque me pegó sin querer, le quiso pegar a mi mamá´. Cuando pasó eso él me gritaba: ´Por favor no me denuncies´".

Si sufrís violencia de género llamá al 144 las 24hs o ingresá a https://www.gba.gob.ar/linea144