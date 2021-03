En medio del escándalo con su exmarido, Julieta Prandi se refugia en Emanuel Ortega

Las últimas semanas fueron un infierno para Julieta Prandi quien inició acciones legales para que su exmarido, Claudio Contardi no tenga contacto con sus hijos luego de que el mayor Mateo le preguntara que edad tenía que tener para vivir solo con ellas, tras el abandono de su padre en la casa de la actriz argumentando que ya no los podía cuidar. A partir de allí todo se tiñó de negro para ella quien ayer encontró un poco de paz y refugio amoroso en los brazos de su pareja, Emanuel Ortega.

La actriz cuyo pedido a la justicia no prospero ya que le fue denegado denunció en los últimos días que el empresario padre de sus varones, Mateo y Rocco de 10 y 5 años respectivamente estuvo "merodeando su casa y sacando fotos" está desesperada por tener la tenencia completa de los chicos, pero se tomó un respiró y fue a la casa del músico con quien compartió una guitarreada y se sacó una selfie graciosa sacando la lengua mientras que a él se lo ve muy serio.

"Encontrarse. Cuando lugar, tiempo y ganas coinciden. Hermoso misterio", escribió ella en el epígrafe de la foto y arrobó al hombre que supo conquistarla. Quienes la conocen dicen que él en este difícil momento es su cable a tierra y quien le da ánimos para seguir adelante con la lucha que mantiene con Contardi que parece no tener fin. Por lo pronto en compañía de él ella es feliz.

El dramático pedido de Julieta Prandi a la justicia por una acción de su exmarido

Desde hace un semanas la vida de Julieta Prandi se convirtió en un calvario luego de que su exmarido, Claudio Contardi abandone a sus pequeños hijos, Mateo (10) y Rocco (5) en la puerta de su casa argumentando que ya no los podía cuidar y los tuvo que recibir una mujer que trabaja con la actriz y modelo. Pero la cosa no quedó ahí Julieta lo denunció, pidió una perimetral y el impedimento de contacto del empresario con los chicos algo que él mismo también denunció. Ahora ella está aterrada porque asegura que lo vio "merodeando su casa" y explotó.

Lamentablemente el pedido fue rechazado y Julieta Prandi expresó su bronca en diálogo con Paparazzi: “Más allá de lo económico, que no se haga cargo de nada, que los abandone es un montón, que su madre haya sido amenazada de muerte, que Mateo no quiera ir con su papá y que la Justicia no actúe es un horror. Es una Justicia completamente machista y desigual”, dijo recordando que Mateo le preguntó en una oportunidad cuántos años tenía que tener para poder vivir solo con ella sin tener que ver a su padre.

En la noche del miércoles, Julieta ya desesperada recurrió a su cuenta de Twitter para contar la dramática situación que vive: “Justicia ‘amiga’: el sujeto (léase misógino, ladrón, padre abandónico, maltratador y violento) estuvo hace un rato merodeando mi casa y haciendo espionaje con cámaras. Por cierto, todas las medidas que pedí para proteger a mis hijos y a mí aún no tuvieron respuesta. Gracias por tanto”, escribió.

Finalmente indignada agregó: “¿Qué más van a seguir permitiendo? ¿Cuánto más le van a seguir avalando a este pobre ‘hombre’?”.