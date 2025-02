Morena Rial volvió a quedar en el ojo de la tormenta porque está detenida por un presunto robo con modalidad de escruche en Villa Adelina. Como suele suceder en estos casos su familia también ha quedado expuesta mediáticamente. En este contexto, en el programa LAM entrevistaron a Romina Pereiro, la última exesposa de Jorge Rial, quien reveló detalles sobre su relación con Rocío.

Morena Rial detenida

En plena crisis con Morena, Romina Pereiro sorprendió con un dato clave sobre Rocío Rial

“No puedo opinar mucho de un tema tan delicado -arrancó diciendo la nutricionista-, creo que no corresponde, pero sí me da tristeza. Yo a ella la conozco mucho, claro. Cuando pasa algo de mis nenas, o las de él o algo grave, en general con Jorge nos mandamos un mensaje, más que nada de apoyo, con Rocío también”,

Asimismo, cuando el cronista le preguntó por su conversación con Rocío, Pereiro contestó: “Sí hablé con ella pero eso prefiero dejarlo para nosotras. Siento que no es mi lugar opinar de esto. No tiene nada que ver que sea adoptada, tengo amigos que adoptaron chicos, y hay que hacerlo siempre que uno pueda y dar amor, se trata de eso. Una cosa no tiene que ver con la otra. Si More quiere hablar conmigo ¿cómo no voy a estar dispuesta? Pero igual hay una cuestión de respeto, Jorge ya está en pareja y a mí no me corresponde ni hablar u opinar sobre este tema”.

Jorge, Morena y Rocío Rial

Cabe recordar que mientras Pereiro y Rial estuvieron casados, ella tuvo muchos problemas con Morena, quien incluso se paseó por diversos programas asegurando que la nutricionista era una “trepadora”. Sin embargo, a pesar de las tensiones con Morena, Pereiro siempre mantuvo un excelente vínculo con Rocío Rial.

N.L