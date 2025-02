Rocío Rial es la hija de Jorge Rial que eligió mantener un bajo perfil, pese a la fama que la rodea, a diferencia de su hermana Morena Rial, que estuvo involucrada en diversas situaciones polémicas.

Después del arresto a More, Rocío tuvo un gesto que sorprendió y logró acercarlas como familia pese a la distancia que las separaba por distintos hechos.

La tía de Francesco y Amadeo dejó sus diferencias de hermandad de lado y eligió acompañar a su hermana y a su familia en este complejo momento.

Salió a la luz lo que hizo Rocío Rial apenas detuvieron a su hermana, Morena Rial

Después de conocerse la nueva detención de Morena Rial, y esta vez con más seriedad ya que quedó presa e imputada, tomó protagonismo su hermana, Rocío Rial. La otra hija del famoso conductor llamó la atención por un buen gesto que tuvo con la madre de sus sobrinos, pese a que están alejadas desde hace años.

Según contó Alejandro Cipolla, en A la Tarde, Rocío se lució por un gran gesto que tuvo respecto a su hermana y uno de sus sobrinos, Amadeo, de cuatro meses.

Desde el programa se le consultó al letrado si hubo familiares interesados en visitar a Morena en la cárcel y señaló que “esas son cuestiones que no puedo informar, y no me quiero meter en una interna que no me corresponde y que no le sirve a Morena”. Además, mencionó a Rocío y contó que “en un primer momento hablé con ella, ahora no pero están al tanto de todo”.

Allí, aprovechó para revelar la actitud que tomó Rocío frente a la detención de su hermana y la incapacidad del padre de su último sobrino para hacerse cargo de él.

La hija de Jorge Rial tomó la decisión de presentarse para ser la encargada de buscar a Amadeo y llevárselo a su padre, puesto que, el periodista será quien se haga cargo de su nieto en lo que dure el proceso de detención de Morena.

También confirmó que, después de los complejos sucesos que vivió la madre de Francesco y Amadeo, Rocío mostró interés en acercarse a su hermana. “Ahora tiene relación con la hermana y con el padre, con los demás no”, sostuvo Cipolla.

Rocío Rial logró dejar de lado las diferencias que la distanciaron de su hermana Morena Rial y acercarse en uno de los momentos más complicados de su vida, para tomar las riendas, junto a Jorge Rial, de la crianza de su sobrino Amadeo.

MVB