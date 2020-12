¡En topless y sin photoshop! Moria Casan revolucionó las redes sociales

Moria Casán viajó a Mar del Plata, allí mostró su cuerpo sin edición fotográfica en la playa y de esa forma revolucionó las redes sociales.

Moria posó delante de las cámaras con una postura elegante. La mamá de Sofía Gala posteó la imagen sin retoques digitales y se animó a hacer una comparación de las imágenes con retoques.

Lo cierto que la diva de 74 años siempre da la nota. En esta oportunidad decidió "abrazar" a Mar del Plata en topless.

Moria Casán: "Estoy separada de hecho y derecho"

fines del año pasado y en un viaje a Italia, Moria Casán se casó con Humberto Poidomani. Pero hoy están separados, por diferentes motivos. Ella se quedó en Argentina trabajando, mientras que él está en Estados Unidos con la imposibilidad de volver por la situación sanitaria que vive el mundo ante el Coronavirus.

El fin de semana en Implacables, Moria disparó: "El matrimonio en pandemia lo vivo divinamente porque estoy separada de hecho y derecho. Nunca más lo vi". Entre risas, aclaró que la separación era simbólica, producto del COVID-19 porque Poidomani está en Miami.

"No hay nada mejor que casarse y vivir separados. Es lo más. Pero por todo esto no podemos vernos... El amor sigue intacto, mejor que nunca pero cuando todo esto pase, me voy para allá a descansar un poquito", expresó la mamá de Sofía Gala.

En su momento y tras la inesperada boda, la conductora se animó a decir: “Es una unione perpetua a distancia. Me uní a un artista forever con separación momentánea porque vivimos en diferentes países. Me uní neologísticamente a un maravilloso hombre al cual admiro y con un vestido y medias que representan a un cuadro hecho por él que se llama Apocalipsis Nice. En Florencia, la cuna del Renacimiento, con gente desconocida, en una casa brutal y una síndica que nos unió en matrimonio a la argentana”.

"Celebramos lo que se conoce como el Día de los Inocentes, pero en la Edad Media esto se llamaba Fiesta de los Locos, que se celebraba el 28, entre Navidad y Año Nuevo. Y yo estoy en este lugar de Florencia donde conozco solamente a cuatro personas, y vamos a hacer esta fiesta de locos porque somos en algún punto todos locos. No hay gente manada, no hay gente standard. Hay gente ni mejor ni peor, pero diferente, con otra vibra, con otra sensibilidad, con un poco más de lectura, con un poco más de cine y de pintura”, dijo la One en diciembre del 2019 y como siempre, generó la sorpresa de muchos.

El artista también brindó algunas palabras al respecto y dio detalles de como se habían conocido: "Fue todo medio insólito, porque yo estaba con un bajonazo y justo apareció ella en El Tropezón. Yo estaba con una amiga y le dije ‘cada vez me gusta más Moria, porque piensa, dice y hace lo mismo’, y es muy difícil encontrar una persona así”.