Encaje, volados y glamour: Vero Lozano lució la falda boom de la temporada con estilo parisino

Verónica Lozano disfruta de sus vacaciones en Francia junto a su pareja, Jorge "Corcho" Rodríguez, y su hija, Antonia. A través de sus redes sociales, la conductora comparte la intimidad de su viaje a Europa y lo bien que la está pasando durante su merecido descanso. Una de sus recientes publicaciones, cautivó por completo a sus seguidores con su look romántico que tuvo como protagonista a una tendencia dosmilera.

El look con falda de encaje de Vero Lozano en sus vacaciones

Verónica Lozano se encuentra en París vacacionando en plan familiar. Como cada año, la presentadora volvió a elegir un destino del mundo para descansar de su rutina laboral y conocer nuevas culturas. En esta ocasión, el país elegido fue Francia y, fiel a su estilo, la exmodelo compartió con sus miles de seguidores algunas postales de su soñado viaje.

"Mon Amour", escribió en uno de sus posteos que mostraba sus días en el viejo continente. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el look romántico, femenino y con un aire parisino chic que lució durante uno de los recorridos por la ciudad francesa.

Vero Lozano

Debido a las altas temperaturas, Vero optó por un conjunto cómodo, pero repleto de tendencias: blusa blanca calada tipo crop top con detalles bordados y mangas largas, que combinó con una minifalda de encaje en tono off white con volados. El diseño de esta prenda lleva una base plisada más rígida en la cadera, lo cual aporta contraste de texturas y suma movimiento.

Para completar su outfit, la psicóloga eligió gafas de sol oscuras estilo aviador y sumó accesorios claves para elevar su outfit: un collar de perlas y un bolso mediano. Como calzado, llevó unas zapatillas blancas para agregar un toque urbano y canchero.

Vero Lozano

La falda de encaje que escogió Vero es perfecta para un look veraniego. Este ítem es versátil ya que se adapta a todo tipo de ocasiones y combina a la perfección romanticismo y sofisticación. Si bien desde hace unos años se volvió la favorita de la generación Z, la conductora dejó en claro que no importa la edad para llevar esta tendencia Y2K. Tal es así que, lejos de recibir críticas, los usuarios quedaron deslumbrados y apoyaron su elección.

Esta prenda se destaca por su textura calada, sus transparencias y volados, lo que hace que tenga un aire delicado pero a la vez sensual. Los expertos en moda aseguran que es el nuevo "must have" del armario debido al revival dosmilero, especialmente en su versión mini y en colores neutros como el blanco, el negro o el off white como usó Vero Lozano.

En las imágenes que subió a sus historias de Instagram se la puede ver posando con mucha onda en la vía pública y sosteniendo en su mano un enorme bolsa roja de una de las firmas que visitó durante el paseo que realizó junto a su hija Antonia y su esposo, Jorge "Corcho" Rodríguez.

De esta manera, Vero Lozano lució la falda boom de la temporada con estilo parisino, encaje, volados y mucho glamour. Una vestimenta que fusiona comodidad y tendencia, ideal para recorrer las calles de París durante sus vacaciones.