Alanis Morissette denunció que fue violada por varios hombres cuando tenía 15 años

Alanis Morissette sorprendió a todos con fuertes declaraciones sobre su pasado. Las mismas, las dio en “Jagged”, el documental que repasa su vida y en el que reveló, por primera vez, que fue violada por varios hombres cuando tenía 15 años.

“Me costó mucha terapia admitir que había sido una víctima”, dice al comenzar el duro relato.

Morisette confiesa que el abuso le generó estrés postraumático y que repercutió en su vida social durante la adolescencia. “Siempre decía que estaba consintiendo, y luego me recordaban: ‘Tenías 15 años, no estás dando tu consentimiento a los 15’”, agrega

Desde su testimonio, Alanis Morissette recibió muchos mensajes de apoyo como el que publicó en Instagram.

Otro de los aspectos que toca “Jagged”, que se presentó en el Festival de Cine de Toronto y podrá verse por HBO, es cómo la industria musical tapaba este tipo de hechos en los ’90. “Se lo dije a algunas personas y cayó en oídos sordos. El hecho de que yo no hablara sobre mi experiencia como adolescente fue casi únicamente por querer proteger: proteger a mis padres, proteger a mis hermanos, proteger a las futuras parejas”, confiesa.

La ganadora de 7 Grammys apunta también contra quienes desestiman las historias de abusos. “Mucha gente dice: ‘¿Por qué esa mujer esperó 30 años? Y estoy como: ‘A la m...’. No esperan 30 años. Nadie estaba escuchando o su sustento fue amenazado o su familia fue amenazada. Las mujeres no esperan, nuestra cultura no las escucha”, sentencia.

El significado detrás del nombre de documental

Para contar su historia, Alanis Morissette eligió el nombre del álbum que marcó su carrera: “Jagged Little Pill”.

Considerado uno de los lanzamientos más exitosos de la historia, es el quinto álbum más vendido por parte de una artista femenina y el décimo cuarto trabajo más vendido de todos los tiempos con más de 33 millones de copias.

“Jagged Little Pill” es de 1995 y tiene dos de las canciones emblemáticas de la canadiense: “Hand in My Pocket” y “Ironic”.