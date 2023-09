Una fan de Tini Stoessel mintió con la muerte de su madre para subir al escenario

Tini Stoessel se destaca por ser una de las artistas que más busca conectar con su público, ya sea leyendo sus carteles, invitándolos al escenario o sacarse fotos con la mejor onda. Pero la cantante atravesó un episodio que generó polémica en las redes sociales luego de que una fan le mintiera con un terrible hecho.

Una fan de Tini Stoessel dijo que su madre había muerto para subir al escenario

Tini finalizó sus shows en Madrid con una emotiva noche en donde interactuó mucho con su público y hasta decidió subir a una fanática al escenario. La joven española había preparado un cartel de color fucsia con letras negras que decía "´Te pido´ era la canción favorita de mi mamá. ¿Puedo subir contigo?".

Inmediatamente, las cámaras de la producción la enfocaron y tanto la artista como los demás presentes se emocionaron al leerlo pensando que hacía referencia a su madre fallecida. Stoessel no solo la invitó a subir al escenario y cantar dicha canción con ella, sino que expresó que estaba segura que su madre la estaba escuchando "Desde donde quiera que esté", lo que demostró que Tini también asumió que estaba muerta.

El cartel de la fanática que engañó a Tini Stoessel y al público

Sin embargo, una vez finalizado el show, la joven tuvo que salir a aclarar en sus redes sociales que su madre estaba viva y el cartel hacía referencia a que era su canción favorita en otra época. "Gente, mi madre no está muerta", expresó la española en mayúscula sin poder calmar a los usuarios.

Muchas fanáticas señalaron que podría haberle aclarado a la artista que su madre no estaba muerta cuando expresó que "Te escucha desde donde quiera que esté", pero que no lo hizo porque sacaría la parte emotiva al momento. La fanática debió cerrar sus redes sociales por todas las críticas y Tini Stoessel no se pronunció al respecto.