Tini Stoessel abrió su corazón una vez más en Europa donde se animó a contar cómo se siente mientras sigue atravesando el proceso personal que según sus palabras, sigue atravesando. El público le mostró todo su cariño en el anteúltimo concierto que brindará en España.

Fue a través de las redes que se viralizó el video en el que Tini Stoessel expresó: "La vida a veces con golpes un poco más duros, quiere en realidad que saques la mejor versión que tenés adentro tuyo y que te animes a volver a intentarlo. Porque no importa de dónde seas, que seas muy famoso o super exitoso, una persona puede estar pasándola mal igualmente"

Tini Stoessel habló de su salud mental

"Yo todavía sigo en un proceso, pero vale la pena intentarlo. Vale la pena mirar al lado y ver que hay mucha gente que te quiere", agregó Tini Stoessel con la voz entrecortada por la emoción que le genera hablar del amor que recibió en este difícil momento.

"Me emociona mucho que sea el anteúltimo show y estar compartiendo con gente que me quiere mucho y me acompañaron en un proceso personal y me ayudaron a crecer un montonazo y que crecí como nunca antes en mi vida", aseguró la cantante.

"La vida se trata de volver a intentarlo todos los días y todos los días van a pasar cositas, pero les prometo que si lo empezas a ver desde el lugar de ¿qué es lo que la vida me está mostrando para que yo aprenda, crezca y sea una mejor persona?, te cambia la forma de aprender de esas cosas q no son tan lindas", cerró Tini Stoessel.