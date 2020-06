Escándalo y denuncias por violencia de género: Miss Bolivia se separó de Emmanuel Taub

La historia de amor de Miss Bolivia, y el investigador del Conicet Emmanuel Taub llegó a su fin a tres años de su casamiento. Ahora se supo que la relación no terminó en buenos términos, ya que según la cantante todo se habría dado de manera traumática y con violencia de género de por medio.

El pasado jueves, en medio de la cuarentena y un día después del aniversario del movimiento “Ni una menos”, la artista llamó la atención de todos sus seguidores al mostrar unas imágenes en sus Storys de Instagram. “Creo que hoy va a ser el día más importante de mi vida. Si pueden, manden luz. Por mí y por todas las mujeres víctimas de violencia doméstica”, escribió.

Al día siguiente continuó: “Ayer creí que iba a ser el día más importante de mi vida, pero fue mucho más que eso. Ahora… Quiero contarles que toda la luz que mandaron, llegó. Gracias”, sostuvo. Aunque no fue el único mensaje: “Otra cosa. A los familiares y cómplices de mi abusador: ¿podrían dejar de mirar mis stories? Es de mal gusto e igual pronto se van a enterar de todo en la tele. Bajen la ansiedad, ustedes saben quiénes son. Besis y salud. De esta lado somos bocha”, señaló.

Pero las denuncias no quedaron ahí, este fin de semana, Miss Bolivia compartió una serie de mensajes que, sin mencionar a nadie, daba cuenta del maltrato que había sufrido. “Qué lindas son las capturas de pantalla. ¿A vos te gustan?”, preguntó a sus miles de seguidores.

Desde allí, comenzó una seguidilla de stories con imágenes que mostraban marcas en su rostro, con un moretón a la altura del pómulo, junto a varios raspones en sus brazos y piernas.

Lo que más sorprendió es que para finalizar su denuncia, la interprete de "Se quema" publicó una foto de ella junto a una carroza fúnebre: “Esta me gusta. Ya me vinieron a buscar. Esta es jevy (sic) pero me gusta”, escribió junto a la postal. Mientras que la última se preguntaba: “¿Qué hacemos con los mensajes de acoso a María?”, aunque no quedó claro si se refería a ella, ya que se llama María Paz, o si se trataba de otra mujer.

Por su parte, Emmanuel Taub confirmó la separación a través de un comunicado. “Como respuesta a las preguntas y consultas que he recibido en los últimos días en relación a mi matrimonio con Paz Ferreyra (Miss Bolivia), quiero compartir con ustedes la noticia de nuestra separación. Este proceso doloroso para ambas partes comenzó en febrero de este año y llevó, entre diferentes idas y vueltas, a que desde el 30 de abril ya no convivamos más juntxs”, aseguró en las primeras líneas.

“Hemos vivido desde que nos conocimos una hermosa historia de amor llena de nuevas experiencias y desafíos que nos han servido para crecer como personas. Es por ello que siempre estaré agradecido por este amor. Sin embargo, las dinámicas propias de la convivencia y de nuestras formas de vida han ido desgastando lentamente el vínculo hasta darnos cuenta que lo más importante para nuestras subjetividades era continuar la vida por separado, pensando siempre que debemos ser felices”, continuó.

“No seremos ni la primera ni la última pareja de nuestros mundos que se separa, pero permanecerá siempre el amor por los años compartidos y los aprendizajes que me hicieron mejor humano cada día”, explicó.

“Hoy en día, gracias a la buena voluntad de las partes y de nuestros abogados, estamos realizando los trámites de divorcio con la máxima armonía, respeto y amor como desde que nos conocimos”, agregó y cerró.

Si sos víctima de violencias de género o doméstica comunícate al 144.