En todas las actividades que realiza, Juliana Awada marca la tendencia para los amantes de la moda que buscan inspiración en su estilo effortless y elegante. La ex Primera Dama es una de las influencias más importantes en la Argentina, y es observada por sus 2 millones de seguidores gracias a la sofisticación de sus looks, pero originalidad. En las últimas horas, compartió uno de sus últimos outfits más cómodos e imponentes, con la particularidad del uso de la doble camisa.

Juliana Awada en Londres

Doble camisa, doble abrigo: el look de Juliana Awada que marcó tendencia

Juliana Awada se encuentra disfrutando de un increíble viaje a Europa. A comienzos de abril, partió para poder pasar su cumpleaños 50 con su hija mayor, Valentina Barbier, quien reside en ese continente, y tuvo unos días llenos de moda y amor en París con su familia. Sin embargo, no quiso que su diversión terminara allí, por lo que se alejó de las calles francesas y visitó la imperdible ciudad de Londres. En todos los lugares, marcó lo mejor del invierno y se volvió tendencia por varios de sus looks.

Juliana Awada en Londres

La ex Primera Dama tiene un estilo effortless y elegante muy marcado, que lo deja a la vista en todos sus looks, sin importar el evento. Camisas oversize, vestidos sueltos, sacos sastreros y jeans de diferentes cortes fueron algunas de las tendencias que dejó en sus posteos de Instagram, durante su viaje por el frío Europeo. Sin embargo, en las últimas horas, hubo una combinación que llamó la atención y fue halagada por todos sus seguidores por la originalidad.

Juliana Awada en Londres

Durante un paseo por las calles londinenses, Awada decidió mantener su estilo cómodo que utiliza a la hora de turistear. Para eso, lució unas zapatillas deportivas grises con jeans de tonalidad clara ceñidos al cuerpo. Los mismos los combinó con su camisa de jean oscuro, que es una de las favoritas de la ex Primera Dama. Fue en busca de un abrigo ideal que rompió las redes sociales, y se mostró con otra camisa, esta vez verde militar, para romper con el estereotipo de la campera o el buzo. Se trata de una camisa de Awada, su marca de ropa, oversize de tencel con bolsillos aplicados.

El look doble camisa de Juliana Awada

La utilización de la doble camisa rompió con el mito de que no puede ir combinado, y demostró lo canchero que luce cuando se juega con las telas y colores. Juliana Awada no tardó en volverse tendencia y en recibir los halagos de sus seguidores, mientras sigue marcando tendencias desde Europa. La ex Primera Dama volvió a demostrar que es una gran influencia en la moda y que tiene en cuenta todas las prendas que usa para poder volver a combinarlas de la manera que a ella le guste.

