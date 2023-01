Esta será la temática de la Met Gala 2023, que tendrá a Dua Lipa y a Penélope Cruz de anfitrionas

El primer lunes de mayo es conocido como el lunes con más estilo del año, cuando las celebridades pisan el Museo Metropolitano de Nueva York y sus looks causan revuelo en el mundo de la moda y en Internet.

Se trata de la Met Gala, un evento a beneficio del famoso museo neoyorquino, en el que todos los años, la legendaria Anna Wintour dirige de manera impecable y cuyos exclusivos invitados visten las prendas de los diseñadores del más alto renombre, siguiendo una temática que cambia en cada gala.

Anna Wintour junto a los coanfitriones del 2022, Lin Manuel Miranda, Ryan Reynolds y Blake Lively.

Este año, el evento se llevará a cabo el lunes 1 de mayo y hoy se han dado a conocer más detalles, respecto al dress code a seguir y quiénes tendrán el honor de acompañar a la editora jefe de Vogue como anfitriones de la gala.

¿Cuál será la temática?

Anna Wintour ha decidido que la temática este año será en homenaje al diseñador alemán Karl Lagerfeld, fallecido en 2019. El referente de la moda ha estado al frente de distintas marcas de alta costura como Chanel, Balmain, Fendi, incluida su propia marca homónima. Como es costumbre, la temática será acompañada de una exposición que se inaugurará el primer lunes de mayo en el museo y seguirá vigente por el resto del año.

Sin embargo, armar la exposición que lo homenajeará no será tarea fácil ya que Lagerfeld explicó en más de una ocasión su conflicto personal con el rol de la moda en los museos. Andrew Bolton, el curador responsable del Costume Institute que se encargará de la muestra, expresó: “Karl nunca se cansó de decirme que la moda no pertenecía a un museo. Cuando trabajamos juntos en la exposición de Chanel, fue increíblemente generoso con lo que nos prestó, pero se desinteresó completamente de la exposición en sí. Decía: ‘la moda no es arte; la moda debe estar en la calle, en el cuerpo de las mujeres, en el de los hombres’”.

Karl Lagerfeld.

Es por eso que Bolton está tomando la creación de la muestra como un ensayo y decidió que la exposición se base en una comparación de los bocetos originales del diseñador con el resultado final. En el museo se mostrarán estas piezas, que se estima serán alrededor de 150, que Lagerfeld creó en su trayectoria profesional en el mundo de la alta costura.

Dua Lipa y Penélope Cruz, entre las anfitrionas del evento

Por otro lado, otro de los focos y atractivos de la Met Gala son los nombres que suenan entre los invitados. Dada la exclusividad de la celebración, sólo los artistas y personalidades más destacados del año pueden acudir a la gran noche de la moda.

A la par de los invitados, Anna Wintour escoge en todas las galas un pequeño número de figuras reconocidas de los distintos ámbitos - ya sean de la música, del cine, o del deporte - para ser coanfitriones junto a ella.

Este año se encuentran acompañando a la editora jefe: la cantante Dua Lipa, la actriz Michaela Coel, la actriz Penélope Cruz y el tenista Roger Federer. Ellos no solo tendrán el arduo trabajo de lograr que la gala salga a la perfección, sino que sus outfits serán de los más esperados.

Karl Lagerfeld junto a Penélope Cruz, una de sus musas.

¿Cómo deberán ir vestidos los invitados?

Siendo que la temática será sobre el gran diseñador alemán, el código de vestimenta reza justamente: “En honor a Karl”. Debido a la larga trayectoria de Lagerfeld, su estilo ha variado a través de los años, lo que permitirá que los diseñadores podrán experimentar con distintos estilos para vestir a sus musas e invitados.

H.O