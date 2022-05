Instagram

Y así fue como Kim Kardashian se transformó en parte de la historia mundial al usar un vestido de Marilyn Monroe. Se trata de la pieza que usó la icónica diva, en 1962, para cantar el famoso “Happy Birthday” al presidente John F. Kennedy.

El vestido fue confeccionado por el diseñador Jean Louis, exclusivamente para que Marilyn Monroe entonara la canción al presidente en el Madison Square Garden de Nueva York.

PH: Dimitrios Kambouris / AFP. Kim Kardashian hizo historia al lucir un vestido de Marilyn Monroe, en la MET Gala.

El diseño fue creado a mano y se le incrustaron 2,500 cristales. Se dice que antes de salir al escenario, Monroe tuvo que ser asistida para dar unos cuántos arreglos más al vestido.

A lo largo de la historia se ha consagrado como el "vestido del escándalo" ya que con él Marilyn Monroe logró poner en jaque al matrimonio Kennedy.

El dato curioso para que Kim Kardashian pudiera lucir el vestido de Marilyn Monroe

La misma Kim Kardashian aseguró que para entrar en la pieza tuvo que perder alrededor de 8 kilos. Se estima que el valor de esta pieza ronda entre los 4.8 Millones de dólares.

En una entrevista para la revista Vogue, sobre el video Kim Kardashian, afirmó: «La idea se me ocurrió después de la gala de septiembre del año pasado. Pensé: “¿qué habría hecho para el tema americano si no hubiera sido el look de Balenciaga? ¿Qué es lo más americano que se te ocurre?”, Y eso es Marilyn Monroe», expresó finalmente la empresaria.