El actor Esteban Lamothe, quien mantiene un bajo perfil, sorprendió a todos cuando compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos donde está en calzoncillo de color azul donde tiene un detalle particular. Relajado y en el medio de su habitación fueron las distintas poses del actor en la foto.

Dos imágenes de frente y dos de espalda, para la parte trasera se lo ve con el slip y un agujero. Las divertidas imágenes fueron retratadas por su novia.

Esteban Lamothe posando en ropa interior

El detalle del calzoncillo roto de Lamothe

Esteban Lamothe y las actividades que comparte con su hijo

El actor estuvo presente semanas atrás en “Corta por Lozano”, donde asistió con su hijo Luis, fruto de su hijo con la actriz Julieta Zylberberg. En ese momento, Georgina Barabarossa, quien reemplazaba a Vero Lozano en la coducción del programa, le preguntó al hijo de Lamothe que actividades le gustaba hacer con su papá.

Esteban Lamothe y su hijo Luis

“Jugar al básquet, a la pelota, ir a la plaza…”, respondió Luis muy tímidamente. Luego amplió mas sobre los pasatiempos que hace con su hijo: “A mí me gusta llevarlo los sábados a la mañana a las competencias de básquet. Eso me encanta. Es un momento único”. Luego, agregó: “Me recuerda también a mi papá. Yo jugaba al tenis. Me gusta poder compartir el deporte con él”.

J.M