Esteban Lamothe dio detalles sobre la actividad que realiza con su hijo: “Me recuerda a mi papá”

Esteban Lamothe fue invitado a Cortá Con Lozano, el programa que está conduciendo actualmente Georgina Barabarossa, reemplazando a Vero Lozano. El actor participó del ciclo de Telefe para hablar sobre su carrera y sus futuros proyectos. Sin embargo, la aparición en pantalla de su hijo, Luis, fruto de su relación con Julieta Zylberberg, fue lo que se llevó toda la atención del momento.

Georgina no dudó en charlar un poco con el niño, que se mostraba muy tímido en brazos de su papá. La conductora le consultó acerca de lo que le gusta hacer con su papá, a lo que Luis contestó: “Jugar al básquet, a la pelota, ir a la plaza…”.

Esteban Lamothe y su hijo Luis.

Esteban luego amplió sobre uno de estos pasatiempos que tiene con su hijo, y que disfruta especialmente. “A mí me gusta llevarlo los sábados a la mañana a las competencias de básquet. Eso me encanta. Es un momento único”, reveló, agregando: “Me recuerda también a mi papá. Yo jugaba al tenis. Me gusta poder compartir el deporte con él”.

Luis habló sobre esta actividad que comparte con su papá y aseguró, mientras abrazaba a su papá, buscando resguardo de las cámaras: “Me gusta mucho que me acompañe a la mañana cuando voy a básquet. Es muy lindo”.

Esteban Lamothe y Luis festejando el triunfo de Argentina en el mundial.

Los Lamothe reflexionaron sobre su vínculo y el actor explicó que disfrutan mucho de los deportes y de poder analizar partidos y estrategias. Luis comentó que le gusta jugar al fútbol con su papá, a lo que Esteban acotó que era “malísimo”. Finalmente, el pequeño habló sobre las habilidades culinarias del papá y confesó que, mientras que Lamothe cocina muy bien, las comidas de la novia del actor, Katia Szechtman, son de sus preferidas. “Ella hace cosas muy ricas”, reveló.

H.O