Esteban Lamothe rompió el silencio sobre la posibilidad de tener hijos con Débora Nishimoto: “Es una cosa importante para mí”

Durante las grabaciones de Envidiosas (Netflix) la amistad el cariño empezó a surgir entre los actores, pero meses después del increíble éxito de la serie, ambos confirmaron su relación.

Esteban Lamothe

A lo largo de las grabaciones de la serie Envidiosa (Netflix), el compañerismo que existía entre Esteban Lamothe y Débora Nishimoto fue teniendo algunos cambios. Todo cambió meses después del lanzamiento de la serie, cuando la pareja confirmó su relación luego de una conversación del actor en Blender.

En una reciente entrevista con Agárrate Catalina (La Once Diez), el artista habló de cómo es el vínculo que tiene su hijo con su novia y los planes que tienen a futuro. “Es una cosa importante para mí enamorarme, me gusta el amor, me gusta mucho amar y que me amen y me parece que en la vida lo más lindo es eso, entonces siempre le di mucho lugar”, destacó Esteban.

En la misma línea, comentó la importancia que tiene para él enamorarse, conocer a una persona que acompañe y potencie los objetivos que uno tiene: “La persona que te acompaña en la vida tiene que tener mucho amor y que te aporte algo nuevo a tu mundo”, continuó relatando.

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto

Una de las cosas más importantes para él para iniciar una relación era que esa persona se llevara bien con su hijo Luis, fruto de su pasada relación con Julieta Zylberberg. “Débora le entró por el lado de la moda y por el lado del skate porque un amigo de ella conocía a Milton Martínez, un skater muy bueno del que Luis es fanático”, detalló con mucha emoción como es el vínculo que el menor y su pareja mantienen.

Catalina, la conductora del programa, aprovechó la oportunidad para preguntarle si planean ser padres con Débora en un futuro. “Por ahora no, no es un tema de la agenda de la pareja, pero qué sé yo, uno nunca sabe en la vida. El día de mañana, si ella tiene ganas de tener un hijo y yo tengo ganas de tener otro, por ahí sí”, respondió el actor de Envidiosa.

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto

Para concluir la entrevista, Esteban Lamothe destacó: “Ahora estamos disfrutando de viajar, de conocer a sus amigos, de intercambiar los universos y divertirnos. Débora es jovencita así que estamos con el tiempo a favor”. Por lo que negó la posibilidad de tener hijos con Débora Nishimoto en el corto plazo, pero no cerró la puerta para un futuro.

